 Ini Dia 3 Tempat Makan Ayam Goreng di Malang yang Enak dan Wajib Dikunjungi!

JawaPos.com -- Ayam goreng menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia yang cocok disantap kapan saja.

Hidangan ayam goreng ini memiliki cita rasa gurih dengan tekstur daging ayam yang empuk serta bagian luar yang renyah. Hidangan ini cocok disajikan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan yang menggugah selera.

1. Ayam Goreng Tenes

Ayam Goreng Tenes ini merupakan tempat makan ayam goreng legendaris yang sudah ada sejak tahun 1991 dan tempat makan ini menawarkan menu ayam goreng yang gurih dengan bumbu meresap sampai ke daging, tak heran banyak yang mengunjungi tempat makan ini.

Dilansir dari akun Instagram @ayamgorengtenes, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ayam goreng, ayam goreng lengkap yang berisi 2 paha, 2 dada, dan 2 kepala, serta ayam goreng utuh.

Terdapat juga menu makanan lainnya di Ayam Goreng Tenes, seperti gurami goreng, gurami bakar, babat goreng, tahu goreng, sayur asem Jakarta, sayur lodeh, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga ayam goreng di Ayam Goreng Tenes dikenakan harga mulai dari Rp 20 ribu dan untuk harga menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan.

Tempat makan ayam goreng ini berlokasi di Jl. Tenes, No.12, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jakarta Timur.