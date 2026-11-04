Cocok untuk Jadi Teman Nongkrong, Ini Dia 3 Tempat Makan Roti Bakar Terkenal di Jakarta

JawaPos.com – Jakarta memiliki beragam pilihan kuliner menarik, mulai dari makanan berat hingga aneka camilan manis.

Salah satu camilan yang cukup populer adalah roti bakar. Hidangan berbahan dasar roti ini memiliki cita rasa khas dengan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Ditambah aneka topping,seperti cokelat, keju, hingga selai yang membuat rasa roti bakar semakin nikmat.

Di Jakarta, ada beberapa tempat makan yang menawarkan roti bakar dengan berbagai pilihan rasa dengan isian yang menggugah selera.

Berikut tiga tempat makan roti bakar yang enak dan terkenal di Jakarta yang bisa kamu kunjungi.

1. Roti Bakar Eddy

Roti Bakar Eddy merupakan tempat kuliner legendaris di Jakarta yang dikenal dengan sajian roti bakarnya.

Dilansir dari akun Instagram @rotibakareddyid, tempat makan ini menawarkan banyak menu roti bakar atau roti kukus, seperti susu, mentega gula, srikaya, coklat, nanas, keju, choco crunch keju, kacang keju, dan menu roti bakar atau kukus lainnya.

Terdapat juga menu makanan lainnya, seperti mie instan goreng biasa, mie instan telur keju, mie ayam, ayam saus telur asin, ayam saus mentega, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga roti bakar di Roti Bakar Eddy dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 16 ribu.