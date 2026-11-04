Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 4 November 2026 | 21.25 WIB

Cocok untuk Jadi Teman Nongkrong, Ini Dia 3 Tempat Makan Roti Bakar Terkenal di Jakarta

3 Roti Bakar yang Terkenal di Jakarta / foto: Instagram @roti_eneng - Image

3 Roti Bakar yang Terkenal di Jakarta / foto: Instagram @roti_eneng

JawaPos.com – Jakarta memiliki beragam pilihan kuliner menarik, mulai dari makanan berat hingga aneka camilan manis.

Salah satu camilan yang cukup populer adalah roti bakar. Hidangan berbahan dasar roti ini memiliki cita rasa khas dengan tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Ditambah aneka topping,seperti cokelat, keju, hingga selai yang membuat rasa roti bakar semakin nikmat.

Di Jakarta, ada beberapa tempat makan yang menawarkan roti bakar dengan berbagai pilihan rasa dengan isian yang menggugah selera.

Berikut tiga tempat makan roti bakar yang enak dan terkenal di Jakarta yang bisa kamu kunjungi.

1.       Roti Bakar Eddy

Roti Bakar Eddy merupakan tempat kuliner legendaris di Jakarta yang dikenal dengan sajian roti bakarnya.

Dilansir dari akun Instagram @rotibakareddyid, tempat makan ini menawarkan banyak menu roti bakar atau roti kukus, seperti susu, mentega gula, srikaya, coklat, nanas, keju, choco crunch keju, kacang keju, dan menu roti bakar atau kukus lainnya.

Terdapat juga menu makanan lainnya, seperti mie instan goreng biasa, mie instan telur keju, mie ayam, ayam saus telur asin, ayam saus mentega, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga roti bakar di Roti Bakar Eddy dikenakan harga mulai dari Rp 17 ribu dan untuk menu makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 16 ribu.

Tempat makan roti bakar ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. H. Nawi Raya, No. 53, RT.6/rw.2, Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
 Ini Dia 3 Tempat Makan Ayam Goreng di Malang yang Enak dan Wajib Dikunjungi! - Image
Kuliner

 Ini Dia 3 Tempat Makan Ayam Goreng di Malang yang Enak dan Wajib Dikunjungi!

Rabu, 4 November 2026 | 21.31 WIB

Wajib Masuk Daftar Kulineran! 3 Tempat Makan Pedas di Jakarta yang Menggugah Selera - Image
Kuliner

Wajib Masuk Daftar Kulineran! 3 Tempat Makan Pedas di Jakarta yang Menggugah Selera

Rabu, 4 November 2026 | 19.44 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Ramen di Jakarta yang Enak dan Wajib Dicoba Bersama Teman dan Keluarga - Image
Kuliner

Rekomendasi 3 Tempat Makan Ramen di Jakarta yang Enak dan Wajib Dicoba Bersama Teman dan Keluarga

Senin, 2 November 2026 | 20.49 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore