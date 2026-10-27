Intip! 3 Tempat Makan Rumahan di Jakarta yang Enak dan Comfort Food

JawaPos.com – Makanan rumahan merupakan hidangan yang menawarkan cita rasa yang akrab di lidah, mulai dari aneka sayuran, lauk berbumbu hingga makanan berkuah yang nikmat disantap bersama dengan nasi hangat.

Di Jakarta sendiri terdapat beberapa tempat makan yang memiliki menu hidangan dengan cita rasa khas Nusantara yang lezat.

Bagi kamu pecinta masakan rumahan, berikut tiga rekomendasi tempat makan rumahan yang bisa kamu kunjungi.

1. Rumah Makan Mustika

Rumah Makan Mustika merupakan salah satu tempat makan yang bisa menjadi pilihan bagi para pecinta kuliner rumahan di Jakarta.

Tempat makan ini memiliki beragam pilihan lauk dan makanan dengan cita rasa khas Indonesia yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati hidangan rumahan.

Dilansir dari akun Instagram @rm_mustika, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti ayam goreng Mustika, lidah sapi goreng, ayam goreng kuah kari, tumis bunga bawang, telur dadar krispi, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman di Rumah Makan Mustika, seperti air mineral, es teh, es jeruk peras, es campur, es pisang ijo, dan menu minuman lainnya.

Untuk harga makanan di Rumah Makan Mustika dikenakan harga mulai dari Rp 18 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 7 ribu.