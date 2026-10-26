Resep Strawberry Raindrop Agar-Agar, Dessert Kenyal dan Segar untuk Cuaca Panas

Jika bosan dengan puding biasa, strawberry raindrop agar-agar bisa menjadi pilihan menarik karena memiliki tekstur kenyal dan padat yang berbeda dari jeli. Bentuknya yang bening dengan potongan stroberi di dalamnya juga membuat hidangan ini terlihat cantik saat disajikan.



Resep strawberry raindrop agar-agar ini dibagikan oleh akun Instagram @agarhokiku. Bahan utamanya cukup sederhana, yaitu agar-agar plain, air, gula pasir, dan stroberi. Dessert ini semakin nikmat ketika disajikan dingin dengan tambahan saus gula aren yang memberikan sentuhan manis khas.



Bahan

1 bungkus agar-agar plain

1 liter air

50 gram gula pasir atau sesuai selera

Stroberi secukupnya

2 sdm gula aren

2 sdm air panas



Cara Pembuatan

1. Cuci stroberi hingga bersih, buang bagian daunnya, lalu potong sesuai selera. Sisihkan beberapa buah jika ingin digunakan sebagai hiasan saat penyajian.

2. Masukkan agar-agar plain, air, dan gula pasir ke dalam panci. Aduk hingga bubuk agar-agar larut dan tidak menggumpal.

3. Panaskan campuran menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Pastikan agar-agar benar-benar larut agar teksturnya terbentuk dengan baik.

4. Siapkan cetakan, kemudian tata potongan stroberi di dalamnya. Tuangkan larutan agar-agar secara perlahan hingga seluruh potongan buah terendam.

5. Diamkan agar-agar pada suhu ruang hingga uap panasnya berkurang dan mulai mengeras. Setelah itu, simpan di dalam kulkas hingga dingin dan teksturnya set.

6. Untuk membuat saus gula aren, campurkan gula aren dengan air panas. Aduk hingga gula larut dan membentuk saus. Jika masih terlalu kental, tambahkan sedikit air panas.

7. Keluarkan strawberry raindrop agar-agar dari cetakan secara perlahan. Letakkan di mangkuk atau piring saji, lalu siram dengan saus gula aren.

8. Sajikan dalam keadaan dingin agar teksturnya terasa lebih segar saat dinikmati.



Strawberry raindrop agar-agar bisa menjadi alternatif camilan dingin yang praktis untuk dibuat di rumah. Tekstur agar-agar yang kenyal dan padat berpadu dengan potongan stroberi yang memberikan rasa segar. Sementara itu, saus gula aren menambahkan rasa manis yang melengkapi hidangan tanpa memerlukan banyak bahan tambahan.



Agar hasilnya lebih menarik, gunakan cetakan bening atau cetakan berbentuk bulat sehingga tampilannya menyerupai tetesan air. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah gula pasir sesuai selera. Setelah dingin sempurna, dessert ini cocok dinikmati sebagai camilan siang hari atau hidangan penutup setelah makan.