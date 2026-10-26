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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.31 WIB

Resep Cheesy Beef Cone dari Roti Tawar, Isi Daging Sapi dan Mozzarella

Potret cheesy beef cone dari roti tawar dengan isian daging sapi giling dan keju mozzarella. (Sumber: instagram.com/@yamazaki.myroti) - Image

Potret cheesy beef cone dari roti tawar dengan isian daging sapi giling dan keju mozzarella. (Sumber: instagram.com/@yamazaki.myroti)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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