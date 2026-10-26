Resep Tim Daging Bawang Kukus, Lauk Rumahan Gurih yang Praktis

JawaPos.com - Masakan rumahan sederhana sering kali punya cita rasa yang bikin rindu suasana makan bersama keluarga. Salah satunya tim daging bawang yang memadukan daging giling, bawang putih, dan bumbu gurih dalam hidangan kukus yang hangat. Menu ini cocok disantap langsung selagi panas atau dijadikan lauk pendamping nasi putih hangat.

Resep tim daging bawang ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Cara membuatnya cukup praktis karena semua bahan dan bumbu dicampur dalam satu wadah, kemudian dikukus hingga matang. Perpaduan saus tiram, kecap asin, dan minyak wijen memberikan aroma khas yang membuat hidangan ini semakin menggugah selera.

Bahan

400 gram daging giling

6 siung bawang putih

1 buah bawang bombai

1/2 ruas jahe

Daun bawang secukupnya

1 butir telur

Bumbu:

2 sdm saus tiram

3 sdm kecap asin

2 sdm minyak wijen

2 sdt kaldu jamur

1 sdt lada putih

1 sdt gula

2 sdt tepung maizena

4 sdm air



Cara Pembuatan

1. Cincang halus bawang putih, bawang bombai, jahe, dan daun bawang agar mudah tercampur dengan daging.

2. Masukkan daging giling ke dalam wadah, lalu tambahkan bawang putih, bawang bombai, jahe, dan daun bawang yang sudah dipotong.

3. Masukkan telur, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, kaldu jamur, lada putih, dan gula.

4. Larutkan tepung maizena dengan air, kemudian tuangkan ke dalam campuran daging.

5. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan bumbu menyelimuti daging. Sesuaikan takaran bumbu dengan selera.

6. Pindahkan adonan ke dalam wadah tahan panas yang sesuai untuk proses pengukusan. Ratakan permukaannya agar matang lebih merata.

7. Panaskan kukusan terlebih dahulu, kemudian masukkan wadah berisi adonan daging. Kukus selama sekitar 15–20 menit sesuai resep, atau hingga daging matang sempurna. Pastikan bagian tengah adonan mencapai suhu minimal 71 derajat Celsius.

8. Setelah matang, keluarkan wadah dari kukusan dengan hati-hati. Tim daging bawang siap disajikan selagi hangat.

Tim daging bawang kukus bisa menjadi pilihan menu rumahan ketika ingin menyajikan lauk yang praktis tanpa harus menggoreng bahan. Aroma bawang putih dan jahe berpadu dengan rasa gurih dari saus tiram serta minyak wijen, menghasilkan hidangan yang nikmat disantap saat masih hangat.

Untuk menu makan sehari-hari, sajikan tim daging bersama nasi putih dan sayuran favorit. Kamu juga bisa menyesuaikan komposisi bumbu agar rasa asin, gurih, dan manisnya sesuai selera keluarga. Dengan langkah sederhana, hidangan kukus ini bisa menjadi variasi lauk yang berbeda dari menu daging biasanya.