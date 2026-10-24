Resep Tempe Orek dengan Kecap Manis dan Gula Merah, Cocok untuk Menu Keluarga

JawaPos.com - Tempe orek menjadi salah satu hidangan rumahan yang banyak disukai karena perpaduan rasa gurih dan manisnya mampu menggugah selera. Potongan tempe yang dimasak bersama aneka bumbu menghasilkan cita rasa khas yang cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat.
Selain rasanya yang nikmat, tempe orek juga praktis untuk dibuat sendiri. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan di pasar maupun toko terdekat sehingga hidangan ini bisa menjadi pilihan menu sehari-hari bagi keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tempe orek dapat diolah menggunakan perpaduan bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, kecap manis, dan gula merah. Penambahan saus tiram serta bumbu penyedap juga membantu memperkaya rasa masakan. Berikut bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dijadikan panduan untuk memasak di rumah.
Tempe orek rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk. Perpaduan rasa manis, gurih, serta sentuhan pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah memasak yang praktis, resep ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa proses yang rumit.
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