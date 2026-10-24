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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.23 WIB

Resep Tempe Orek dengan Kecap Manis dan Gula Merah, Cocok untuk Menu Keluarga

Empuk Gurih Meresap! Resep Tempe Orek Khas Sunda yang Bikin Lidah Bergoyang dan Selalu Ingin Nambah (youtube devina hermawan)

JawaPos.com - Tempe orek menjadi salah satu hidangan rumahan yang banyak disukai karena perpaduan rasa gurih dan manisnya mampu menggugah selera. Potongan tempe yang dimasak bersama aneka bumbu menghasilkan cita rasa khas yang cocok dijadikan lauk pendamping nasi hangat.

Selain rasanya yang nikmat, tempe orek juga praktis untuk dibuat sendiri. Bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan mudah ditemukan di pasar maupun toko terdekat sehingga hidangan ini bisa menjadi pilihan menu sehari-hari bagi keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tempe orek dapat diolah menggunakan perpaduan bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, kecap manis, dan gula merah. Penambahan saus tiram serta bumbu penyedap juga membantu memperkaya rasa masakan. Berikut bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dijadikan panduan untuk memasak di rumah.

Bahan-bahan Tempe Orek

  • 600 gram tempe
  • 2 sendok makan minyak goreng
  • 7 siung bawang merah
  • 2 cm lengkuas
  • 4 lembar daun salam
  • 3–4 sendok makan kecap manis
  • 2–3 sendok makan gula merah
  • ¼ sendok teh merica
  • 2 sendok makan MAGGI Saus Tiram
  • 2 sachet MAGGI Magic Lezat
  • 500 ml air
  • 3 buah cabai gendot hijau
  • 2 buah cabai merah besar

Bahan Bumbu Halus

  • 3 butir kemiri, digeprek
  • 5 siung bawang putih, digeprek
  • 3 sendok makan minyak goreng

Bahan Pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk sesuai selera

Cara Membuat Tempe Orek

  1. Haluskan bumbu. Masukkan kemiri dan bawang putih yang sudah digeprek ke dalam blender. Tambahkan minyak goreng, kemudian proses hingga bumbu menjadi halus.
  2. Siapkan bahan utama. Iris bawang merah, geprek lengkuas, lalu potong tempe sesuai selera agar mudah dimasak bersama bumbu.
  3. Tumis bumbu aromatik. Panaskan minyak di dalam wajan. Masukkan irisan bawang merah, lengkuas, dan daun salam. Tumis hingga bawang merah berwarna kecokelatan dan mengeluarkan aroma harum.
  4. Masukkan bumbu halus. Tambahkan bumbu yang telah diblender ke dalam wajan. Aduk dan tumis kembali sampai matang serta aromanya semakin harum.
  5. Masak tempe bersama bumbu. Masukkan potongan tempe, air, kecap manis, saus tiram, bumbu penyedap, merica, dan gula merah. Aduk perlahan hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu mulai meresap.
  6. Tambahkan cabai. Iris cabai gendot hijau dan cabai merah besar, kemudian masukkan ke dalam masakan. Lanjutkan proses memasak hingga tempe matang dan kuah menyusut sesuai tingkat kekentalan yang diinginkan.
  7. Angkat dan sajikan. Setelah bumbu meresap dan tempe matang, matikan kompor. Pindahkan tempe orek ke dalam wadah saji.

Tempe orek rumahan siap dinikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk. Perpaduan rasa manis, gurih, serta sentuhan pedas dari cabai membuat hidangan sederhana ini cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dengan bahan yang mudah diperoleh dan langkah memasak yang praktis, resep ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin menyajikan lauk lezat tanpa proses yang rumit.

 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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