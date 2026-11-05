Resep Chicken Popcorn Rumahan dengan Bumbu Sederhana, Cocok untuk Camilan Keluarga

JawaPos.com - Chicken popcorn merupakan salah satu olahan ayam yang cocok dijadikan camilan maupun menu pendamping makanan. Hidangan ini memiliki daya tarik tersendiri karena memadukan rasa gurih dengan tekstur renyah yang menggugah selera. Terbuat dari potongan kecil daging ayam tanpa tulang, chicken popcorn dibalut menggunakan adonan tepung berbumbu sebelum digoreng hingga matang. Lapisan luarnya menghasilkan sensasi crispy, sedangkan bagian dalam ayam tetap terasa empuk dan juicy. Selain mudah dinikmati, makanan ini juga cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Mulai dari teman bersantai, bekal anak, hidangan keluarga, hingga camilan saat berkumpul bersama teman. Menariknya, chicken popcorn bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Rahasia kelezatannya terletak pada proses marinasi agar bumbu meresap sempurna serta penggunaan campuran tepung yang menghasilkan lapisan renyah. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, chicken popcorn dapat dibuat dengan perpaduan bumbu bawang putih, paprika, mixed herbs, susu, dan saus sambal. Berikut bahan-bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu ikuti. Bahan marinasi: Bahan tepung kering: Bahan pelengkap: Itulah resep chicken popcorn rumahan yang praktis dan mudah dicoba. Dengan perpaduan bumbu yang meresap serta balutan tepung yang renyah, hidangan ini bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
Bahan-Bahan Chicken Popcorn
Cara Membuat Chicken Popcorn Renyah
JawaPos.com - Chicken popcorn merupakan salah satu olahan ayam yang cocok dijadikan camilan maupun menu pendamping makanan. Hidangan ini memiliki daya tarik tersendiri karena memadukan rasa gurih dengan tekstur renyah yang menggugah selera.
Terbuat dari potongan kecil daging ayam tanpa tulang, chicken popcorn dibalut menggunakan adonan tepung berbumbu sebelum digoreng hingga matang. Lapisan luarnya menghasilkan sensasi crispy, sedangkan bagian dalam ayam tetap terasa empuk dan juicy.
Selain mudah dinikmati, makanan ini juga cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Mulai dari teman bersantai, bekal anak, hidangan keluarga, hingga camilan saat berkumpul bersama teman.
Menariknya, chicken popcorn bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Rahasia kelezatannya terletak pada proses marinasi agar bumbu meresap sempurna serta penggunaan campuran tepung yang menghasilkan lapisan renyah.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, chicken popcorn dapat dibuat dengan perpaduan bumbu bawang putih, paprika, mixed herbs, susu, dan saus sambal. Berikut bahan-bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu ikuti.
Bahan marinasi:
Bahan tepung kering:
Bahan pelengkap:
Itulah resep chicken popcorn rumahan yang praktis dan mudah dicoba. Dengan perpaduan bumbu yang meresap serta balutan tepung yang renyah, hidangan ini bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk menemani waktu santai bersama keluarga.
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