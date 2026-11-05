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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 6 November 2026 | 00.32 WIB

Resep Chicken Popcorn Rumahan dengan Bumbu Sederhana, Cocok untuk Camilan Keluarga

Resep Chicken Popcorn yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Chicken popcorn merupakan salah satu olahan ayam yang cocok dijadikan camilan maupun menu pendamping makanan. Hidangan ini memiliki daya tarik tersendiri karena memadukan rasa gurih dengan tekstur renyah yang menggugah selera.

Terbuat dari potongan kecil daging ayam tanpa tulang, chicken popcorn dibalut menggunakan adonan tepung berbumbu sebelum digoreng hingga matang. Lapisan luarnya menghasilkan sensasi crispy, sedangkan bagian dalam ayam tetap terasa empuk dan juicy.

Selain mudah dinikmati, makanan ini juga cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Mulai dari teman bersantai, bekal anak, hidangan keluarga, hingga camilan saat berkumpul bersama teman.

Menariknya, chicken popcorn bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Rahasia kelezatannya terletak pada proses marinasi agar bumbu meresap sempurna serta penggunaan campuran tepung yang menghasilkan lapisan renyah.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, chicken popcorn dapat dibuat dengan perpaduan bumbu bawang putih, paprika, mixed herbs, susu, dan saus sambal. Berikut bahan-bahan serta langkah pembuatannya yang bisa kamu ikuti.

Bahan-Bahan Chicken Popcorn

Bahan marinasi:

  • 500 gram dada ayam filet
  • 4 siung bawang putih
  • ¼ buah bawang bombai
  • 100 ml susu
  • ¾ sdt garam
  • ¾ sdt kaldu bubuk atau penyedap
  • ¼ sdt merica
  • ½ sdm mixed herbs
  • 1 sdt bubuk paprika
  • 1 sdt cuka
  • 2 sdm saus sambal
  • 1 butir telur
  • 6 sdm campuran tepung kering

Bahan tepung kering:

  • 300 gram tepung terigu protein sedang
  • 2 sdt bubuk paprika
  • 1 sdm bubuk bawang putih (opsional)
  • 100 gram tepung maizena
  • 1 sdm baking powder
  • 1 sdt garam
  • ½ sdt merica

Bahan pelengkap:

  • Saus sambal secukupnya

Cara Membuat Chicken Popcorn Renyah

  1. Pertama, bersihkan dan keringkan dada ayam menggunakan tisu dapur. Potong daging ayam menjadi bagian kecil dengan ukuran kurang lebih satu ruas ibu jari, kemudian masukkan ke dalam wadah.
  2. Siapkan bawang putih dan bawang bombai, lalu potong menjadi beberapa bagian. Haluskan keduanya bersama susu menggunakan blender hingga tercampur rata.
  3. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wadah berisi ayam. Tambahkan garam, kaldu bubuk, merica, mixed herbs, bubuk paprika, cuka, saus sambal, serta telur.
  4. Aduk seluruh bahan sampai bumbu melapisi potongan ayam secara merata. Diamkan selama 15–30 menit agar bumbu meresap ke dalam daging.
  5. Sambil menunggu proses marinasi, buat adonan tepung kering dengan mencampurkan tepung terigu, maizena, bubuk paprika, bubuk bawang putih, baking powder, garam, dan merica. Aduk hingga semua bahan tercampur sempurna.
  6. Ambil enam sendok makan campuran tepung kering, kemudian masukkan ke dalam ayam yang sedang dimarinasi. Aduk kembali sampai seluruh potongan ayam terlapisi adonan.
  7. Selanjutnya, balurkan potongan ayam satu per satu ke dalam sisa tepung kering. Pastikan seluruh permukaan ayam tertutup tepung agar menghasilkan tekstur yang lebih renyah setelah digoreng.
  8. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan potongan ayam secara bertahap, kemudian goreng hingga matang dan berubah warna menjadi kuning keemasan.
  9. Setelah ayam matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih. Pindahkan chicken popcorn ke dalam wadah saji.
  10. Chicken popcorn renyah dan gurih siap dinikmati. Sajikan bersama saus sambal agar cita rasanya semakin nikmat.

Itulah resep chicken popcorn rumahan yang praktis dan mudah dicoba. Dengan perpaduan bumbu yang meresap serta balutan tepung yang renyah, hidangan ini bisa menjadi pilihan camilan lezat untuk menemani waktu santai bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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