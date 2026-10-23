Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 04.00 WIB

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Es Ketan Hitam Manis dan Gurih yang Mudah Dibuat

Resep Es Ketan Hitam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah - Image

Resep Es Ketan Hitam yang Enak dan Praktis Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Es ketan hitam menjadi salah satu sajian tradisional yang tetap digemari karena memiliki perpaduan rasa dan tekstur yang khas. Ketan yang pulen berpadu dengan kuah manis, sensasi gurih, serta tambahan es yang menyegarkan.

Hidangan ini bisa dinikmati sebagai pencuci mulut setelah makan maupun camilan saat cuaca panas. Ditambah kelapa muda dan es krim vanila, es ketan hitam terasa semakin nikmat dan memiliki tekstur yang beragam.

Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Kamu bisa mencoba resep ini sendiri di rumah untuk disajikan bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat es ketan hitam dengan kuah creamy yang manis dan gurih.

Bahan-Bahan Es Ketan Hitam

  • 150 gram beras ketan hitam
  • 150 gram beras ketan putih
  • 150 ml air
  • 80 ml santan
  • 2 lembar daun pandan
  • 40 gram gula merah
  • ¼ sendok teh garam

Bahan Kuah Creamy

  • 600 ml air
  • 150 gram Krim Kafe Kapal Api
  • 100 gram gula pasir
  • ½ sendok teh garam
  • 2 lembar daun pandan

Bahan Pelengkap

  • Kelapa muda secukupnya
  • Es serut secukupnya
  • Es krim vanila secukupnya

Cara Membuat Es Ketan Hitam

  1. Rendam beras ketan. Campurkan ketan hitam dan ketan putih, kemudian rendam selama semalaman atau minimal tiga jam. Setelah itu, bilas hingga bersih dan tiriskan.
  2. Kukus ketan. Masukkan beras ketan ke dalam kukusan dan masak selama kurang lebih 30 menit hingga teksturnya mulai matang.
  3. Siapkan campuran santan. Panaskan air bersama santan, gula merah, garam, dan daun pandan. Aduk hingga gula larut dan campuran mendidih.
  4. Campurkan dengan ketan. Tuangkan campuran santan ke atas ketan yang sudah dikukus. Aduk hingga seluruh bagian ketan tercampur rata.
  5. Kukus kembali. Masukkan ketan ke dalam kukusan dan lanjutkan proses memasak selama sekitar 20 menit sampai teksturnya pulen dan matang.
  6. Buat kuah creamy. Masukkan air, Krim Kafe Kapal Api, gula pasir, garam, dan daun pandan ke dalam panci. Aduk hingga bahan tercampur, kemudian masak sampai mendidih. Angkat dan biarkan kuah dingin.
  7. Susun bahan pelengkap. Siapkan mangkuk atau gelas saji. Masukkan es serut, kelapa muda, dan ketan hitam sesuai selera.
  8. Tambahkan es krim dan kuah. Letakkan es krim vanila di atasnya, lalu siram dengan kuah creamy yang sudah dingin.
  9. Sajikan. Es ketan hitam siap dinikmati sebagai hidangan penutup yang manis, gurih, dan menyegarkan.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Batagor Ikan Rumahan yang Gurih dan Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Batagor Ikan Rumahan yang Gurih dan Mudah Dibuat

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.33 WIB

Tak Perlu Oven! Begini Cara Membuat Klappertaart yang Creamy, Lembut, dan Wangi - Image
Kuliner

Tak Perlu Oven! Begini Cara Membuat Klappertaart yang Creamy, Lembut, dan Wangi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.17 WIB

Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Salmon Mentai Rice yang Lezat dan Praktis - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Salmon Mentai Rice yang Lezat dan Praktis

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore