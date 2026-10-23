Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Es Ketan Hitam Manis dan Gurih yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Es ketan hitam menjadi salah satu sajian tradisional yang tetap digemari karena memiliki perpaduan rasa dan tekstur yang khas. Ketan yang pulen berpadu dengan kuah manis, sensasi gurih, serta tambahan es yang menyegarkan.

Hidangan ini bisa dinikmati sebagai pencuci mulut setelah makan maupun camilan saat cuaca panas. Ditambah kelapa muda dan es krim vanila, es ketan hitam terasa semakin nikmat dan memiliki tekstur yang beragam.

Cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Kamu bisa mencoba resep ini sendiri di rumah untuk disajikan bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat es ketan hitam dengan kuah creamy yang manis dan gurih.