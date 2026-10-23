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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.33 WIB

Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Batagor Ikan Rumahan yang Gurih dan Mudah Dibuat

Resep Batagor Ikan yang Enak dan Anti Gagal./YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Batagor menjadi salah satu kuliner khas Bandung yang populer dan digemari berbagai kalangan. Perpaduan tahu dan adonan ikan yang digoreng hingga renyah, kemudian disiram saus kacang bercita rasa gurih, manis, dan pedas, membuat jajanan ini cocok dinikmati kapan saja.

Selain mudah ditemukan di penjual kaki lima, batagor juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah didapatkan, sementara proses pembuatannya dapat dilakukan secara bertahap agar hasilnya lezat dan menggugah selera.

Kunci kelezatan batagor terletak pada adonan ikan yang lembut serta bumbu kacang yang kaya rasa. Tambahan kecap manis dan perasan jeruk limau juga bisa membuat cita rasanya semakin nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep batagor ikan ala rumahan yang praktis untuk dicoba sebagai camilan keluarga maupun sajian saat berkumpul bersama orang terdekat.

Bahan-Bahan Batagor Ikan

Bahan minyak ayam bawang:

  • 70 gram kulit ayam
  • 100 ml air
  • 2 sendok makan minyak goreng
  • 7 siung bawang merah

Bahan adonan batagor:

  • 250 gram ikan tenggiri giling
  • 150 gram paha ayam filet
  • 5 siung bawang putih
  • 1 batang daun bawang, iris
  • 1½ sendok teh garam
  • 2 sendok makan gula pasir
  • ½ sendok teh merica
  • 2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap
  • 1 sendok makan kecap ikan
  • 1 butir telur
  • 135 ml air es
  • 150 gram tepung sagu
  • 25 gram tepung terigu protein sedang

Bahan saus kacang:

  • 100 gram kacang tanah
  • 5 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 10 buah cabai merah keriting
  • 3 butir kemiri
  • 160 ml minyak goreng
  • 600 ml air
  • 80 gram gula merah
  • 2 sendok makan air asam jawa
  • 3 lembar daun jeruk
  • 1 sendok teh garam
  • 1 sendok makan tepung beras

Bahan pelengkap:

  • Kulit pangsit
  • Tahu putih ukuran besar
  • Jeruk limau
  • Kecap manis
  • Kuah bakso jika ingin menyajikan batagor berkuah

Cara Membuat Batagor Ikan

  1. Siapkan minyak ayam bawang. Rebus kulit ayam bersama air hingga mendidih. Potong kecil-kecil, lalu masak kembali sampai airnya menyusut. Tambahkan minyak goreng dan bawang merah yang sudah diiris. Masak hingga bawang berwarna kecokelatan, kemudian sisihkan dan biarkan dingin.
  2. Buat adonan batagor. Haluskan bawang putih menggunakan food processor. Masukkan ikan tenggiri, ayam filet, garam, gula, merica, dan kaldu jamur. Proses hingga adonan menjadi lengket.
  3. Tambahkan minyak ayam bawang, air es, kecap ikan, telur, dan irisan daun bawang. Haluskan kembali hingga semua bahan tercampur rata. Masukkan tepung sagu dan tepung terigu, kemudian aduk sampai adonan menyatu.
  4. Simpan adonan di dalam kulkas selama beberapa saat agar lebih mudah dibentuk.
  5. Masak saus kacang. Potong cabai merah keriting, siapkan bawang putih dan bawang merah, lalu geprek kemiri. Goreng bahan-bahan tersebut bersama daun jeruk dan kacang tanah menggunakan api sedang hingga kecokelatan.
  6. Haluskan seluruh bahan saus yang sudah digoreng menggunakan blender. Tambahkan sedikit air agar lebih mudah dihaluskan.
  7. Tuangkan bumbu halus ke dalam wajan. Tambahkan air, gula merah, air asam jawa, garam, dan tepung beras. Masak sambil diaduk hingga saus matang dan mengental.
  8. Bentuk batagor. Ambil kulit pangsit, letakkan adonan ikan di bagian tengah, kemudian lipat sudut-sudutnya menyerupai bunga. Untuk tahu, belah sesuai ukuran yang diinginkan, beri adonan di atasnya, lalu rapikan menggunakan garpu.
  9. Panaskan minyak dalam jumlah cukup. Goreng batagor pangsit dan tahu menggunakan api sedang selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang dan berwarna kecokelatan. Angkat, kemudian tiriskan.
  10. Sajikan selagi hangat. Tata batagor di atas piring, siram dengan saus kacang, lalu tambahkan kecap manis dan perasan jeruk limau sesuai selera. Batagor juga dapat disajikan bersama kuah bakso untuk pilihan hidangan berkuah.

Batagor ikan ala rumahan siap dinikmati. Teksturnya yang renyah dengan isian gurih serta siraman saus kacang yang kaya rasa membuat jajanan khas Bandung ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kamu bisa menghadirkan batagor buatan sendiri tanpa harus selalu membelinya di luar rumah.

 
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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