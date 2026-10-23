Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Batagor Ikan Rumahan yang Gurih dan Mudah Dibuat

JawaPos.com – Batagor menjadi salah satu kuliner khas Bandung yang populer dan digemari berbagai kalangan. Perpaduan tahu dan adonan ikan yang digoreng hingga renyah, kemudian disiram saus kacang bercita rasa gurih, manis, dan pedas, membuat jajanan ini cocok dinikmati kapan saja.
Selain mudah ditemukan di penjual kaki lima, batagor juga bisa dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah didapatkan, sementara proses pembuatannya dapat dilakukan secara bertahap agar hasilnya lezat dan menggugah selera.
Kunci kelezatan batagor terletak pada adonan ikan yang lembut serta bumbu kacang yang kaya rasa. Tambahan kecap manis dan perasan jeruk limau juga bisa membuat cita rasanya semakin nikmat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep batagor ikan ala rumahan yang praktis untuk dicoba sebagai camilan keluarga maupun sajian saat berkumpul bersama orang terdekat.
Bahan minyak ayam bawang:
Bahan adonan batagor:
Bahan saus kacang:
Bahan pelengkap:
Batagor ikan ala rumahan siap dinikmati. Teksturnya yang renyah dengan isian gurih serta siraman saus kacang yang kaya rasa membuat jajanan khas Bandung ini cocok menjadi teman bersantai bersama keluarga.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kamu bisa menghadirkan batagor buatan sendiri tanpa harus selalu membelinya di luar rumah.
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Jawa Pos
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