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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.23 WIB

Menu Makan Siang Istimewa, Resep Tuna Woku Khas Manado yang Segar dan Gurih

Resep Ikan Tuna Woku Khas Manado yang Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Kuliner khas Manado dikenal dengan cita rasa pedas, penggunaan rempah yang melimpah, serta aroma segar dari aneka daun aromatik. Salah satu hidangan yang memiliki ciri khas tersebut adalah ikan tuna woku.

Olahan ikan ini memadukan daging tuna dengan bumbu berwarna kuning, cabai rawit, serai, daun jeruk, dan kemangi. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan hidangan bercita rasa gurih, pedas, dan segar yang cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Selain memiliki rasa yang menggugah selera, tuna woku juga bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta hidangan ikan berbumbu kuat. Cara membuatnya cukup mudah, asalkan seluruh bahan disiapkan terlebih dahulu dan dimasak dengan urutan yang tepat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep ikan tuna woku khas Manado yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Ikan Tuna Woku

Bahan marinasi ikan

  • 500 gram ikan tuna filet
  • 1 sendok teh garam
  • 1/4 sendok teh merica bubuk

Bahan bumbu halus

  • 10 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 3 butir kemiri
  • 5 cm kunyit
  • 5 cm jahe
  • 17 buah cabai rawit hijau
  • 7 buah cabai rawit merah
  • 2 batang serai

Bahan aromatik dan pelengkap

  • 2 batang daun bawang
  • 1 buah tomat merah
  • 1 buah jeruk nipis
  • 8 lembar daun jeruk
  • 2 lembar daun pandan
  • 30 gram daun kemangi
  • Daun kunyit secukupnya, jika suka

Bahan lainnya

  • 350 ml air
  • 1/2 sendok makan kaldu ayam bubuk
  • 1/2 sendok makan penyedap rasa
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 75 ml minyak goreng

Pelengkap

  • Nasi putih hangat secukupnya

Cara Membuat Ikan Tuna Woku Khas Manado

1. Potong dan marinasi ikan tuna

Potong ikan tuna filet menjadi beberapa bagian sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam dan merica bubuk.

Aduk hingga bumbu melapisi seluruh permukaan ikan. Diamkan selama beberapa saat agar bumbu meresap sebelum tuna dimasak.

2. Siapkan serai dan bumbu halus

Ambil dua batang serai, lalu iris bagian putihnya. Geprek bagian batang yang berwarna hijau agar aromanya lebih mudah keluar ketika ditumis.

Masukkan bawang putih, kemiri, jahe, dan serai yang telah disiapkan ke dalam food processor. Haluskan bahan tersebut, kemudian tambahkan kunyit, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.

Proses kembali hingga seluruh bahan tercampur menjadi bumbu halus. Jika tidak memiliki food processor, kamu bisa menggunakan blender dengan sedikit bantuan minyak agar bumbu lebih mudah dihaluskan.

3. Iris bahan aromatik

Iris daun jeruk dan tomat merah. Siapkan juga daun pandan serta daun bawang dengan memotongnya sesuai kebutuhan.

Pastikan daun kemangi sudah dipetik dan dibersihkan. Peras jeruk nipis saat akan digunakan agar aroma dan kesegarannya tetap terjaga.

4. Tumis rempah hingga harum

Panaskan minyak goreng di dalam wajan. Masukkan serai, daun pandan, dan daun jeruk, lalu tumis hingga aromanya keluar.

Setelah itu, tambahkan bumbu halus yang telah disiapkan. Aduk dan tumis sampai bumbu matang serta mengeluarkan aroma rempah yang harum.

Pastikan bumbu tercampur merata agar cita rasa woku lebih maksimal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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