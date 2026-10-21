Rekomendasi 3 Tempat Makan Sate Maranggi di Bogor yang Enak dan Wajib Dikunjungi!

JawaPos.com – Bogor tidak hanya terkenal dengan soto mie dan asinan saja, tetapi juga memiliki beragam tempat makan yang menyajikan sate maranggi.

Kuliner khas Jawa Barat ini dikenal dengan potongan daging yang dibumbui hingga meresap, kemudian Dibakar sampai menghasilkan aroma harum.

Sate maranggi ini biasanya menggunakan daging sapi atau kambing yang dimarinasi dengan rempah-rempah, sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya. Hidangan ini juga disajikan bersama dengan sambal tomat, kecap, atau sambal oncom sebagai pelengkap.

Bagi kamu yang ingin menikmati sate maranggi, berikut tiga rekomendasi sate maranggi di Bogor yang bisa kamu kunjungi.

1. Sate Maranggi SN4444

Sate Maranggi SN4444 ini menjadi salah satu tempat makan sate maranggi yang terkenal di kota Bogor. Tempat makan ini menawarkan aneka olahan sate sapi dengan pilihan potongan daging sesuai selera.

Dilansir dari akun Instagram @satemaranggi_sn4444, tempat ini memiliki banyak pilihan menu makanan, seperti sate maranggi sapi daging full, sate maranggi sapi campur lemak, sate maranggi sapi lemak full, goreng paru, pepes ayam, sop iga sapi, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga sate di Sate Maranggi SN4444 dikenakan harga Rp6 ribuan per tusuk dan untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan.

Tempat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jalan Raya ciawi kampung, Jl. Raya Seseupan, Bendungan, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.