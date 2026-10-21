Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 04.51 WIB

Rekomendasi 3 Tempat Makan Sate Maranggi di Bogor yang Enak dan Wajib Dikunjungi!

3 Tempat Sate Maranggi di Bogor / foto: Instagram @kuliner_bgr dan @satebabap.id - Image

3 Tempat Sate Maranggi di Bogor / foto: Instagram @kuliner_bgr dan @satebabap.id

JawaPos.com – Bogor tidak hanya terkenal dengan soto mie dan asinan saja, tetapi juga memiliki beragam tempat makan yang menyajikan sate maranggi.

Kuliner khas Jawa Barat ini dikenal dengan potongan daging yang dibumbui hingga meresap, kemudian Dibakar sampai menghasilkan aroma harum.

Sate maranggi ini biasanya menggunakan daging sapi atau kambing yang dimarinasi dengan rempah-rempah, sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya. Hidangan ini juga disajikan bersama dengan sambal tomat, kecap, atau sambal oncom sebagai pelengkap.

Bagi kamu yang ingin menikmati sate maranggi, berikut tiga rekomendasi sate maranggi di Bogor yang bisa kamu kunjungi.

1.       Sate Maranggi SN4444

Sate Maranggi SN4444 ini menjadi salah satu tempat makan sate maranggi yang terkenal di kota Bogor. Tempat makan ini menawarkan aneka olahan sate sapi dengan pilihan potongan daging sesuai selera.

Dilansir dari akun Instagram @satemaranggi_sn4444, tempat ini memiliki banyak pilihan menu makanan, seperti sate maranggi sapi daging full, sate maranggi sapi campur lemak, sate maranggi sapi lemak full, goreng paru, pepes ayam, sop iga sapi, dan menu makanan lainnya.

Untuk harga sate di Sate Maranggi SN4444 dikenakan harga Rp6 ribuan per tusuk dan untuk harga makanan lainnya dikenakan harga mulai dari Rp 10 ribuan.

Tempat ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jalan Raya ciawi kampung, Jl. Raya Seseupan, Bendungan, Kec. Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.

2.       Sate Maranggi Babap

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Curug di Bogor yang Cocok untuk One-Day Trip dari Jakarta - Image
Wisata Dan Kuliner

4 Curug di Bogor yang Cocok untuk One-Day Trip dari Jakarta

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Dinkes Kota Bogor Catat Baru 3 dari 286 Depot Air Minum yang Bersertifikat Higiene Sanitasi - Image
Berita Daerah

Dinkes Kota Bogor Catat Baru 3 dari 286 Depot Air Minum yang Bersertifikat Higiene Sanitasi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 22.49 WIB

Rumah Kakek Roip dan Nenek Amanah di Bogor Nyaris Roboh, Kapolri Suyudi Bantu Bedah Rumah - Image
Jabodetabek

Rumah Kakek Roip dan Nenek Amanah di Bogor Nyaris Roboh, Kapolri Suyudi Bantu Bedah Rumah

Senin, 19 Oktober 2026 | 19.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore