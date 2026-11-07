7 Rekomendasi Tempat untuk Menikmati Pemandangan Malam di Bogor dan Sekitarnya

JawaPos.com - Menikmati malam di Bogor tak harus selalu dengan mengunjungi pusat perbelanjaan atau kafe di tengah kota. Sejumlah destinasi menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari menyaksikan gemerlap lampu perkotaan dari atas bukit, berkemah di tengah alam terbuka, hingga berburu kuliner di kawasan bersejarah.

Kondisi geografis Bogor yang dikelilingi perbukitan membuat sejumlah kawasan memiliki panorama malam yang menarik. Dari ketinggian, pengunjung bisa melihat hamparan cahaya permukiman dan jalanan yang menciptakan pemandangan city lights.

Sementara di pusat kota, suasana malam terasa lebih hidup dengan aktivitas kuliner dan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat.

Pilihan tempatnya pun beragam. Ada destinasi yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama pasangan, tempat nongkrong bersama teman, hingga lokasi untuk menikmati suasana alam lebih lama.

Berikut tujuh rekomendasi tempat menikmati pemandangan dan suasana malam di Bogor dan sekitarnya.

Taman Fathan Hambalang, Menikmati Gemerlap City Lights dari Atas Bukit

Taman Fathan Hambalang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan malam dari kawasan perbukitan. Berada di kawasan Hambalang, destinasi ini menawarkan panorama lanskap dari ketinggian dengan hamparan lampu permukiman yang mulai terlihat ketika matahari terbenam.

Waktu terbaik untuk berkunjung adalah menjelang sore. Pengunjung bisa menyaksikan perubahan warna langit saat matahari perlahan menghilang di balik perbukitan. Ketika malam tiba, pemandangan berganti dengan gemerlap lampu kota yang terlihat dari kejauhan.

Suasana semakin menarik ketika udara mulai dingin dan kabut tipis turun di kawasan perbukitan. Pengunjung bisa menikmati pemandangan sambil bersantai dan memesan minuman hangat.