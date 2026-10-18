Bikin Hangat dan Kenyang! Ini Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Ekonomis

Resep Mie Kuah Ayam Labu Siam yang Praktis Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) JawaPos.com – Ingin menyajikan hidangan hangat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur? Mie kuah ayam labu siam bisa menjadi pilihan menu rumahan yang mudah dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Perpaduan mie yang kenyal, ayam yang gurih, serta labu siam dengan rasa ringan menghadirkan sajian berkuah yang cocok dinikmati bersama keluarga. Kuahnya yang hangat juga pas disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Menariknya, hidangan ini dapat dibuat dalam waktu sekitar 15 menit jika seluruh bahan sudah disiapkan. Selain praktis, bahan-bahannya relatif mudah ditemukan sehingga bisa menjadi alternatif menu harian yang ramah di kantong. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep mie kuah ayam labu siam ini menggunakan aneka bumbu sederhana untuk menghasilkan kuah yang gurih dan kaya rasa. Baca Juga:Tak Perlu Kompor Berlama-lama, Ini Resep Nasi Gurih Ayam Pedas yang Mudah Dibuat Bagi kamu yang ingin mencoba sajian ini di rumah, berikut daftar bahan dan langkah pembuatannya. Bahan-Bahan Mie Kuah Ayam Labu Siam Bahan Marinasi Ayam 300 gram dada ayam fillet

¼ sendok teh merica

1 sendok teh garam

Jeruk nipis secukupnya Bahan Kuah dan Isian 5 siung bawang putih

9 siung bawang merah

2 batang daun bawang, potong-potong

1 batang seledri, potong-potong

1 buah tomat, potong-potong

1,2 liter air

450 gram labu siam kecil

½ sendok makan kaldu ayam bubuk

½ sendok makan garam

1½ sendok makan gula

Mie basah secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bahan Pelengkap Sambal cabai rawit

Saus sambal

Jeruk nipis

Telur rebus

Bawang goreng secukupnya Cara Membuat Mie Kuah Ayam Labu Siam 1. Marinasi Ayam Potong ayam sesuai kebutuhan, kemudian campurkan dengan garam, merica, dan sedikit perasan jeruk nipis. Aduk sampai bumbu merata, lalu diamkan beberapa saat agar meresap. 2. Siapkan Sayuran dan Bumbu Kupas labu siam, kemudian potong berbentuk memanjang dan bilas hingga bersih. Iris tipis bawang merah serta bawang putih. Siapkan pula tomat, daun bawang, dan seledri yang telah dipotong. 3. Tumis Bawang hingga Harum Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bawang merah dan tumis sebentar menggunakan api besar. Setelah itu, kecilkan api dan tambahkan bawang putih. Masak hingga bawang berubah warna menjadi kecokelatan, kemudian angkat dan tiriskan. Sisihkan sebagian bawang goreng untuk menambah aroma dan cita rasa hidangan. 4. Masak Ayam dan Buat Kuah Gunakan wajan yang sama untuk memasak ayam hingga permukaannya sedikit kecokelatan. Tuangkan air, lalu tambahkan kaldu ayam bubuk, garam, gula, dan sedikit bawang goreng. Aduk hingga bumbu tercampur rata, kemudian masak sampai ayam matang dan kuah terasa gurih. 5. Tambahkan Labu Siam dan Sayuran Masukkan potongan tomat serta labu siam ke dalam kuah. Lanjutkan memasak hingga labu siam menjadi empuk sesuai selera. Tambahkan daun bawang dan seledri menjelang proses memasak selesai agar aroma segarnya tetap terasa.