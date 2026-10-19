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Leni Setya Wati
Senin, 19 Oktober 2026 | 15.49 WIB

Resep Nyuk Piang Ayam Homemade, Gurih dengan Telur Asin

Potret nyuk piang ayam homemade yang gurih dan cocok untuk makan keluarga. (Sumber: instagram.com/@marianesia)


JawaPos.com - Nyuk piang merupakan salah satu hidangan rumahan bergaya Chinese food yang bisa dibuat dengan bahan sederhana. Kali ini, nyuk piang dibuat menggunakan paha ayam dan kulit ayam sebagai bahan utama untuk menghasilkan tekstur yang lebih juicy dengan cita rasa gurih.

Resep nyuk piang ayam ini dibagikan oleh akun Instagram @marianesia. Bahan utamanya terdiri dari 500 gram paha ayam dan 150 gram kulit ayam. Kulit ayam tersebut dicincang, kemudian minyaknya diambil dengan menyisakan sekitar 60 gram kulit untuk dicampurkan ke dalam adonan.

Adonan ayam juga dilengkapi bawang putih cincang, tepung maizena, merica, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Perpaduan bumbu tersebut memberikan rasa gurih dengan aroma khas yang semakin kuat saat dimasak. Sementara itu, sayur asin memberikan sentuhan rasa asin dan sedikit asam yang melengkapi rasa ayam.

Keunikan resep ini terletak pada penggunaan telur asin mentah, yaitu tiga kuning telur dan satu putih telur. Bahan tersebut dicampurkan ke dalam adonan untuk menambah cita rasa gurih. Agar hasilnya maksimal, pastikan seluruh bahan tercampur rata dan dimasak hingga matang sempurna.

Bahan
150 gram kulit ayam, cincang dan ambil minyaknya, sisakan 60 gram kulit
500 gram paha ayam
6 siung bawang putih, cincang
1 sdm tepung maizena
3/4 sdt merica
1 sdm kecap asin
1/2 sdm saus tiram
1 sdt minyak wijen
65 gram sayur asin
3 kuning telur asin mentah
1 putih telur asin mentah

Cara Pembuatan
1. Cincang kulit ayam, kemudian masak dalam wajan hingga lemaknya keluar. Ambil minyak yang dihasilkan dan sisakan sekitar 60 gram kulit ayam untuk digunakan dalam adonan.
2. Cincang atau giling paha ayam hingga teksturnya sesuai untuk adonan. Masukkan ke dalam wadah.
3. Tambahkan kulit ayam yang sudah disiapkan, bawang putih cincang, tepung maizena, dan merica.
4. Masukkan kecap asin, saus tiram, serta minyak wijen. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
5. Potong kecil-kecil sayur asin, lalu masukkan ke dalam adonan ayam.
6. Tambahkan tiga kuning telur asin mentah dan satu putih telur asin mentah. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu.
7. Siapkan wadah tahan panas, lalu masukkan adonan dan ratakan permukaannya.
8. Kukus adonan hingga matang sempurna. Waktu memasak dapat disesuaikan dengan ketebalan adonan, dan pastikan bagian tengahnya tidak lagi mentah.
9. Setelah matang, angkat nyuk piang dengan hati-hati. Diamkan sebentar sebelum dipotong agar bentuknya lebih rapi.
10. Sajikan nyuk piang ayam selagi hangat bersama nasi putih.

Nyuk piang ayam homemade ini bisa menjadi alternatif lauk rumahan bagi yang ingin mencoba hidangan dengan cita rasa berbeda. Perpaduan paha ayam dan kulit ayam memberikan tekstur yang lebih juicy, sedangkan sayur asin dan telur asin menambah karakter rasa gurih pada setiap potongan.

Untuk hasil yang lebih nikmat, sajikan bersama nasi hangat dan sayuran pendamping. Pastikan adonan ayam serta telur matang sempurna sebelum disantap, terutama karena resep ini menggunakan telur asin mentah dalam campurannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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