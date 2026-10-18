Hangat dan Mengenyangkan! Resep Mie Nyemek Rumahan dengan Bumbu yang Meresap

JawaPos.com – Mie nyemek menjadi pilihan hidangan rumahan yang cocok dinikmati kapan saja. Perpaduan mi yang lembut, kuah berbumbu yang tidak terlalu banyak, serta rasa gurih dan pedas membuat sajian ini cocok untuk mengisi perut saat lapar.

Tak perlu pergi ke kedai atau menyiapkan bahan yang rumit untuk menikmatinya. Dengan mi telur, telur ayam, dan sejumlah bumbu dapur, kamu sudah bisa membuat mie nyemek yang lezat di rumah.

Kunci kelezatannya terletak pada bumbu halus yang ditumis hingga harum serta perpaduan saus dan kecap yang menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Sayuran seperti sawi hijau dan tomat juga membuat hidangan semakin berwarna dan nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie nyemek telur sederhana yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Mie Nyemek Bumbu halus:

4 siung bawang putih

5 siung bawang merah

2 butir kemiri

3 gram terasi atau sekitar 1 sendok teh

2 sendok makan minyak Bahan utama dan pelengkap masakan:

3 butir telur

1 buah tomat merah

4 buah cabai rawit merah

500 ml air

2 sendok makan saus sambal

2 sendok makan saus tiram

1 sendok teh kecap asin

2 sendok makan kecap manis

1 sachet kaldu bubuk

130 gram mi telur kering

1 batang daun bawang

50 gram sawi hijau Bahan pelengkap: