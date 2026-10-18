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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.17 WIB

Hangat dan Mengenyangkan! Resep Mie Nyemek Rumahan dengan Bumbu yang Meresap

Resep Mie Nyemek Sederhana yang Enak (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Mie Nyemek Sederhana yang Enak (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Mie nyemek menjadi pilihan hidangan rumahan yang cocok dinikmati kapan saja. Perpaduan mi yang lembut, kuah berbumbu yang tidak terlalu banyak, serta rasa gurih dan pedas membuat sajian ini cocok untuk mengisi perut saat lapar.

Tak perlu pergi ke kedai atau menyiapkan bahan yang rumit untuk menikmatinya. Dengan mi telur, telur ayam, dan sejumlah bumbu dapur, kamu sudah bisa membuat mie nyemek yang lezat di rumah.

Kunci kelezatannya terletak pada bumbu halus yang ditumis hingga harum serta perpaduan saus dan kecap yang menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas. Sayuran seperti sawi hijau dan tomat juga membuat hidangan semakin berwarna dan nikmat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie nyemek telur sederhana yang bisa kamu praktikkan sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Mie Nyemek

Bumbu halus:

  • 4 siung bawang putih
  • 5 siung bawang merah
  • 2 butir kemiri
  • 3 gram terasi atau sekitar 1 sendok teh
  • 2 sendok makan minyak

Bahan utama dan pelengkap masakan:

  • 3 butir telur
  • 1 buah tomat merah
  • 4 buah cabai rawit merah
  • 500 ml air
  • 2 sendok makan saus sambal
  • 2 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh kecap asin
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 1 sachet kaldu bubuk
  • 130 gram mi telur kering
  • 1 batang daun bawang
  • 50 gram sawi hijau

Bahan pelengkap:

  • Kerupuk secukupnya
  • Bawang goreng secukupnya

Cara Membuat Mie Nyemek yang Gurih dan Lezat

  1. Haluskan bumbu terlebih dahulu. Masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, terasi, dan minyak ke dalam blender. Proses hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi bumbu halus.
  2. Siapkan bahan lainnya. Iris tomat merah, cabai rawit, daun bawang, dan sawi hijau sesuai selera agar mudah dimasukkan saat proses memasak.
  3. Masak telur hingga matang. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan telur dan masak hingga matang. Potong-potong telur jika diperlukan, lalu angkat dan sisihkan.
  4. Tumis bumbu sampai harum. Gunakan wajan yang sama untuk menumis bumbu halus. Aduk secara merata hingga aromanya keluar dan bumbu matang.
  5. Masukkan tomat dan cabai. Tambahkan irisan tomat serta cabai rawit merah ke dalam tumisan. Aduk beberapa saat agar rasa dan aroma bahan menyatu dengan bumbu.
  6. Buat kuah mie nyemek. Tuangkan air, kemudian masukkan saus sambal, saus tiram, kecap asin, kecap manis, dan kaldu bubuk. Aduk hingga tercampur rata dan tunggu sampai kuah mendidih.
  7. Masukkan mi dan telur. Tambahkan mi telur kering bersama telur yang sudah dimasak. Masak sambil sesekali diaduk hingga mi melunak dan bumbu meresap.
  8. Tambahkan sayuran. Masukkan daun bawang dan sawi hijau menjelang akhir proses memasak. Aduk sebentar sampai sayuran layu, tetapi tetap memiliki tekstur yang nikmat.
  9. Sajikan selagi hangat. Angkat mie nyemek setelah tingkat kematangan sesuai selera. Sajikan bersama taburan bawang goreng dan kerupuk agar semakin menggugah selera.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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