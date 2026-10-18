Anti Alot! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam dengan Aroma Rempah yang Kuat

Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam yang Bikin Nagih
JawaPos.com – Sajian bebek goreng selalu punya daya tarik tersendiri, terutama ketika dipadukan dengan sambal bercita rasa pedas dan gurih. Salah satu menu yang layak dicoba adalah bebek goreng krispi sambal hitam, hidangan dengan aroma rempah yang kuat dan rasa yang menggugah selera.
Perpaduan daging bebek yang empuk, lapisan luar yang renyah, serta sambal hitam dengan rasa pedas dan sedikit manis membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Tambahan timun segar dan daun kemangi juga memberikan sensasi rasa yang lebih seimbang.
Kunci kelezatannya terletak pada proses pengungkepan bebek bersama bumbu rempah hingga meresap, dilanjutkan dengan penggorengan sampai permukaannya berwarna kecokelatan. Sambal hitamnya pun dibuat menggunakan sebagian air ungkepan dan rempah agar cita rasanya semakin kaya.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep bebek goreng krispi sambal hitam ini menggunakan aneka bumbu aromatik, mulai dari bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, hingga serai. Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dijadikan panduan memasak di rumah.
Masukkan bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri, bawang merah, jahe, lengkuas, kencur, dan minyak goreng ke dalam blender. Proses sampai seluruh bahan tercampur menjadi bumbu halus.
Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu hingga matang dan aromanya harum. Masak sampai minyak mulai terpisah dari bumbu agar rasa rempahnya lebih keluar.
Tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk ke dalam tumisan. Aduk hingga aromanya tercium, lalu masukkan potongan bebek bersama air, gula aren, terasi bakar, garam, penyedap rasa, dan kelapa sangrai.
Masak menggunakan api besar selama 15–20 menit. Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan proses memasak selama 20–30 menit dengan api sedang.
Pastikan daging bebek matang dan cukup empuk sebelum diangkat. Waktu memasak bisa disesuaikan dengan ukuran serta kondisi daging bebek.
Angkat bebek dari panci, kemudian saring kuah beserta rempah-rempahnya. Sisihkan air ungkepan untuk bahan sambal, sementara rempah yang telah disaring dapat dimanfaatkan kembali sesuai petunjuk resep.
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Jawa Pos
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