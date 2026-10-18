Anti Alot! Resep Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam dengan Aroma Rempah yang Kuat

JawaPos.com – Sajian bebek goreng selalu punya daya tarik tersendiri, terutama ketika dipadukan dengan sambal bercita rasa pedas dan gurih. Salah satu menu yang layak dicoba adalah bebek goreng krispi sambal hitam, hidangan dengan aroma rempah yang kuat dan rasa yang menggugah selera.

Perpaduan daging bebek yang empuk, lapisan luar yang renyah, serta sambal hitam dengan rasa pedas dan sedikit manis membuat hidangan ini cocok dinikmati bersama nasi putih hangat. Tambahan timun segar dan daun kemangi juga memberikan sensasi rasa yang lebih seimbang.

Kunci kelezatannya terletak pada proses pengungkepan bebek bersama bumbu rempah hingga meresap, dilanjutkan dengan penggorengan sampai permukaannya berwarna kecokelatan. Sambal hitamnya pun dibuat menggunakan sebagian air ungkepan dan rempah agar cita rasanya semakin kaya.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep bebek goreng krispi sambal hitam ini menggunakan aneka bumbu aromatik, mulai dari bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, hingga serai. Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dijadikan panduan memasak di rumah.

Bahan-Bahan Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam 1. Bahan ungkepan 2 ekor bebek

1 sdm garam

1 sdm penyedap rasa

1,5 liter air

4 sachet terasi, dibakar

50 gram kelapa sangrai

35 gram gula aren, potong-potong 2. Bumbu halus 10 siung bawang putih

2 buah kunyit ukuran sedang

1 sdm ketumbar

30 ml minyak goreng 3. Bumbu iris 20 butir kemiri

15 siung bawang merah

5 ruas jempol lengkuas, iris tipis

1 ruas jempol jahe, iris

2 buah kencur ukuran besar, jika suka 4. Bahan aromatik 3 batang serai

5 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk 5. Bahan sambal hitam 8 siung bawang merah

5 siung bawang putih

5 buah cabai merah besar

25 buah cabai rawit merah

1–2 buah kluwek, opsional

200 ml air ungkepan bebek

1 sdt penyedap rasa

⅓ sdt garam

2 sdm rempah dari bumbu ungkepan bebek

200 ml air

20 gram gula aren 6. Bahan pelengkap Nasi putih hangat

Timun, kupas dan potong sesuai selera

Daun kemangi Cara Membuat Bebek Goreng Krispi Sambal Hitam 1. Haluskan dan tumis bumbu Masukkan bawang putih, kunyit, ketumbar, kemiri, bawang merah, jahe, lengkuas, kencur, dan minyak goreng ke dalam blender. Proses sampai seluruh bahan tercampur menjadi bumbu halus.

Panaskan wajan, kemudian tumis bumbu hingga matang dan aromanya harum. Masak sampai minyak mulai terpisah dari bumbu agar rasa rempahnya lebih keluar.

2. Ungkep bebek hingga bumbu meresap Tambahkan serai, daun salam, dan daun jeruk ke dalam tumisan. Aduk hingga aromanya tercium, lalu masukkan potongan bebek bersama air, gula aren, terasi bakar, garam, penyedap rasa, dan kelapa sangrai.

Masak menggunakan api besar selama 15–20 menit. Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan proses memasak selama 20–30 menit dengan api sedang.

Pastikan daging bebek matang dan cukup empuk sebelum diangkat. Waktu memasak bisa disesuaikan dengan ukuran serta kondisi daging bebek.