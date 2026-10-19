Resep Tea-Smoked Chicken, Ayam Asap Teh dengan Aroma Rempah



JawaPos.com - Ayam bisa diolah dengan berbagai teknik memasak, mulai dari digoreng hingga dipanggang. Namun, jika ingin mencoba sajian dengan aroma yang berbeda, tea-smoked chicken bisa menjadi pilihan. Hidangan ini menggunakan teh sebagai salah satu bahan untuk menghasilkan aroma asap yang khas.



Resep tea-smoked chicken ini dibagikan oleh akun Instagram @marianesia. Ayam terlebih dahulu dimarinasi selama 24 jam menggunakan seduhan teh, lemon, bawang bombai, bawang putih, serai, jahe, kecap asin, gula aren, dan cuka. Proses marinasi tersebut memberikan waktu bagi bumbu untuk meresap ke dalam daging.



Keunikan resep ini terletak pada media pengasapan yang terdiri dari beras, gula aren, teh, dan kelapa parut. Campuran tersebut dipanaskan dalam panci hingga menghasilkan asap yang digunakan untuk memberikan aroma khas pada ayam. Sebelum diasapi, ayam juga diolesi campuran kecap asin pekat dan madu dengan perbandingan yang sama.



Dalam unggahannya, kreator menyebut tea-smoked chicken terasa semakin nikmat saat dicocol dengan kecap asin. Selain membagikan resep, ia juga menyampaikan pesan mengenai isu lingkungan dan mengajak orang-orang untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di sekitar mereka, termasuk melalui bidang profesi masing-masing.



Bahan

Bahan marinasi:

1 ekor ayam pejantan

3 kantong teh

1 cangkir air untuk menyeduh teh

1 buah lemon

1 buah bawang bombai

6 siung bawang putih, digeprek bersama kulitnya

1 batang serai

3 iris jahe

1/4 cangkir kecap asin

1/3 cangkir gula aren

2 sendok makan cuka



Bahan olesan:

1 sendok makan kecap asin pekat atau dark soy sauce

1 sendok makan madu



Bahan media asap:

1/3 cangkir beras

1/3 cangkir gula aren

3 kantong teh

1/4 cangkir kelapa parut



Bahan pelengkap:

Kecap asin secukupnya untuk cocolan



Cara Pembuatan

1. Seduh 3 kantong teh menggunakan 1 cangkir air, kemudian biarkan hingga suhunya turun.

2. Siapkan wadah marinasi, lalu masukkan ayam bersama seduhan teh, perasan lemon, bawang bombai, bawang putih geprek, serai, dan irisan jahe.

3. Tambahkan kecap asin, gula aren, dan cuka. Lumuri ayam hingga seluruh permukaannya terkena bumbu.

4. Simpan ayam dalam wadah tertutup di lemari es selama 24 jam agar bumbu meresap. Balik ayam sesekali jika diperlukan.

5. Setelah proses marinasi selesai, angkat ayam dan tiriskan. Campurkan dark soy sauce dengan madu, lalu oleskan secara merata pada permukaan ayam.

6. Siapkan media asap dengan mencampurkan beras, gula aren, teh, dan kelapa parut. Letakkan campuran tersebut di atas aluminium foil yang dibentuk sesuai kebutuhan.

7. Tempatkan aluminium foil berisi media asap di dalam panci yang sesuai untuk proses pengasapan. Panaskan dengan api sedang-kecil hingga campuran mulai menghasilkan asap.

8. Masukkan ayam menggunakan rak yang sesuai agar tidak bersentuhan langsung dengan media asap. Tutup panci dan lakukan pengasapan sesuai teknik dalam resep. Kreator menyebut durasi sekitar 10–15 menit, tetapi waktu tersebut tidak menjamin ayam matang hingga bagian dalam.

9. Pastikan ayam dimasak hingga matang sempurna sebelum disajikan. Untuk keamanan pangan, suhu bagian terdalam ayam perlu mencapai minimal 74 derajat Celsius.

10. Sajikan tea-smoked chicken dengan kecap asin sebagai cocolan sesuai selera.



Tea-smoked chicken menawarkan cara berbeda untuk menikmati ayam dengan aroma teh dan rempah yang khas. Perpaduan marinasi yang kaya rasa, olesan madu, serta media asap dari beras, gula aren, teh, dan kelapa menghasilkan karakter hidangan yang menarik untuk dicoba di rumah.



Perlu diperhatikan bahwa pengasapan selama 10-15 menit pada resep ini merupakan tahap pemberian aroma, bukan patokan waktu untuk memastikan ayam matang.