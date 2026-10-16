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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 16 Oktober 2026 | 21.18 WIB

Kuliner Sunda di Tasikmalaya, Cicipi Nasi Tutug Oncom Sampai Bubur Ayam Legendaris Porsi Jumbo

Nasi Tutuk Oncom. (YouTube @Melkibajaj) - Image

Nasi Tutuk Oncom. (YouTube @Melkibajaj)

JawaPos.com - Tasikmalaya merupakan sebuah kota yang memiliki daya tarik yang tersendiri.

Mulai dari wisata alam, kebudayaan sunda, sampai beragam kuliner khas yang ditawarkan UMKM dan warung makan lokal.

Salah satu yang menarik untuk dicicipi adalah berbagai olahan berbahan dasar oncom. Nasi tutug oncom menjadi salah satu kuliner favorit warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Tasikmalaya

Selain itu, masih banyak kuliner khas Sunda lainnya yang tidak kalah unik dan menggugah selera untuk dicoba. 

Berikut rekomendasi kuliner yang bisa membuat anda berkunjung ke Tasikmalaya, berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @Melkibajaj yang dikutip pada (16/10).

Salah satu rekomendasi kuliner di Tasikmalaya yang paling populer adalah bubur Kalektoran H. Zenal. Tempat makan ini berlokasi di Jl.R. Ikik Wiradikarta, Tawangsari, Tasikmalaya. 

Seporsi bubur ayam berukuran besar dibanderol dengan harga Rp 40.000. Hidangan ini terdiri dari bubur nasi, cakwe, ayam suwir, ayam cincang, dan potongan daun bawang, rasanya gurih dan mengenyangkan. Bubur ayam ini dapat menjadi pilihan menu sarapan yang tepat saat anda di Tasikmalaya.  

Warung Sangu Alun-Alun terletak pada Jl. Otto Iskandar Dinata, Empang Sari, Tasikmalaya. Warung ini terkenal dengan aneka olahan masakan sunda yang khas. 

Editor: Novia Tri Astuti
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