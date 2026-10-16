Resep Banana Milk Pudding, Puding Pisang Lembut untuk Ide Jualan

Potret banana milk pudding dari pisang, telur, dan susu cair. (instagram.com/@tokowahabcom)
JawaPos.com - Punya stok pisang yang sudah matang di rumah? Selain dimakan langsung atau diolah menjadi pisang goreng, buah ini juga bisa dijadikan banana milk pudding. Camilan berbahan pisang, telur, dan susu ini menawarkan tekstur lembut dengan rasa manis yang cocok dinikmati saat bersantai.
Resep banana milk pudding ini dibagikan oleh akun Instagram @tokowahabcom. Menggunakan bahan yang sederhana, resep ini menghasilkan sekitar lima porsi sehingga bisa dicoba untuk camilan keluarga maupun inspirasi usaha kuliner rumahan.
Pisang menjadi bahan utama yang memberikan rasa manis dan aroma khas pada puding. Sementara itu, susu cair membantu menghasilkan tekstur yang lembut, sedangkan telur berperan dalam membentuk struktur puding saat dimasak. Tambahan sedikit gula pasir digunakan untuk menyesuaikan rasa manisnya.
Agar tampilannya semakin menarik, banana milk pudding bisa diberi taburan wijen hitam sebagai topping. Jika ingin menjadikannya produk jualan, puding dapat dikemas dalam aluminium foil cup atau wadah puding transparan berukuran kecil. Pilihan topping seperti keju parut, irisan almond, atau saus karamel juga bisa menjadi variasi untuk menambah daya tarik produk.
Bahan
5 buah pisang
2 butir telur
2 sdt gula pasir
120 ml susu cair
Wijen hitam secukupnya untuk topping
Cara Pembuatan
1. Kupas pisang, lalu haluskan hingga teksturnya lembut dan tidak menggumpal.
2. Masukkan telur dan gula pasir ke dalam wadah, kemudian aduk hingga tercampur rata.
3. Tambahkan pisang yang sudah dihaluskan dan susu cair. Aduk kembali hingga seluruh bahan menyatu.
4. Tuangkan adonan ke dalam wadah tahan panas atau cup yang sesuai untuk proses memasak.
5. Kukus adonan hingga matang dan teksturnya mengeras dengan lembut. Periksa kematangan bagian tengah sebelum diangkat.
6. Setelah matang, keluarkan puding dan biarkan hingga tidak panas.
7. Tambahkan taburan wijen hitam sebagai topping. Jika ingin membuat variasi rasa, gunakan keju parut, irisan almond, atau saus karamel sesuai selera.
8. Simpan dalam lemari pendingin hingga dingin sebelum disajikan agar teksturnya lebih nikmat.
Banana milk pudding bisa menjadi alternatif untuk memanfaatkan pisang yang tersedia di rumah menjadi camilan dengan tampilan lebih menarik. Bahan-bahannya relatif sederhana dan jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga resep ini cocok untuk dicoba dalam skala kecil terlebih dahulu.
Bagi yang ingin menjadikannya ide jualan, kemasan dan variasi topping dapat disesuaikan dengan target pembeli. Pastikan puding disimpan dalam kondisi dingin dan ditangani secara higienis karena menggunakan susu serta telur agar kualitasnya tetap terjaga.
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