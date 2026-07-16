Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, 1 Prajurit Meninggal, 6 Luka-luka, TNI AD Investigasi

Ilustrasi ledakan. (Antara)
JawaPos.com - Ledakan terjadi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7) pagi.
Peristiwa yang terjadi saat kegiatan pemeriksaan dan perawatan munisi itu mengakibatkan satu prajurit meninggal dunia, serta enam personel lainnya mengalami luka-luka.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Donny Pramono menyampaikan duka cita atas insiden tersebut.
Ia memastikan seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis.
"Insiden terjadi saat personel melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, satu orang personel dinyatakan meninggal dunia kemudian empat orang mengalami luka berat dan dua orang lainnya mengalami luka ringan," kata Donny kepada wartawan, Kamis (16/7).
Menurut Donny, setelah ledakan terjadi, satuan yang bertugas segera mengevakuasi para korban dan melaporkan kejadian tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
TNI AD juga langsung membentuk tim investigasi untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut. Tim itu terdiri atas personel yang memiliki keahlian di bidang peralatan dan munisi.
"Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian," ujarnya.
Ia memastikan, investigasi akan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan menyeluruh guna memastikan kronologi serta penyebab ledakan dapat diketahui secara akurat.
Donny juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai penyebab insiden sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan.
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