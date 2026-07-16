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Ryandi Zahdomo
Jumat, 17 Juli 2026 | 05.06 WIB

Kronologi Ledakan Gudang Amunisi TNI AD di Madiun yang Gugurkan Satu Prajurit

ilustrasi ledakan. - Image

ilustrasi ledakan.

JawaPos.com - Ledakan di Gudang Pusat Amunisi (Gupumus) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7) membawa duka bagi TNI Angkatan Darat.

Peristiwa ini mengakibatkan satu prajurit gugur dan enam personel lainnya mengalami luka-luka.

Peristiwa nahas tersebut terjadi ketika para personel sedang menjalankan tugas rutin pemeriksaan dan pemeliharaan material munisi di salah satu gudang penyimpanan.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut sebenarnya sudah diawali dengan prosedur yang sangat ketat.

Evakuasi Korban ke RSUD Caruban

Pihak TNI AD bergerak cepat melakukan penanganan darurat sesaat setelah ledakan terjadi. Seluruh korban langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Sesaat setelah kejadian, seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan penanganan medis," ujar Donny Pramono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/7).

Berdasarkan data sementara yang dihimpun, rincian korban akibat insiden ini adalah:

- 1 prajurit meninggal dunia (gugur).

- 4 personel luka berat.

- 2 personel luka ringan.

Editor: Bayu Putra
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