Kronologi Ledakan Gudang Amunisi TNI AD di Madiun yang Gugurkan Satu Prajurit

ilustrasi ledakan.
JawaPos.com - Ledakan di Gudang Pusat Amunisi (Gupumus) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7) membawa duka bagi TNI Angkatan Darat.
Peristiwa ini mengakibatkan satu prajurit gugur dan enam personel lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa nahas tersebut terjadi ketika para personel sedang menjalankan tugas rutin pemeriksaan dan pemeliharaan material munisi di salah satu gudang penyimpanan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut sebenarnya sudah diawali dengan prosedur yang sangat ketat.
Pihak TNI AD bergerak cepat melakukan penanganan darurat sesaat setelah ledakan terjadi. Seluruh korban langsung dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif.
"Sesaat setelah kejadian, seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Caruban untuk mendapatkan penanganan medis," ujar Donny Pramono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (16/7).
Berdasarkan data sementara yang dihimpun, rincian korban akibat insiden ini adalah:
Baca Juga:Berkaca Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah, Imparsial Desak Presiden Cabut Perpres Pengamanan Jaksa oleh TNI
- 1 prajurit meninggal dunia (gugur).
- 4 personel luka berat.
- 2 personel luka ringan.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final