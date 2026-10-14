Modal Misoa dan Bahan Sederhana, Ini Resep Misoa Goreng yang Bikin Ketagihan

Resep Misoa Goreng yang Enak dan Praktis./YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Misoa goreng bisa menjadi pilihan hidangan rumahan bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan dengan cita rasa gurih dan tekstur yang menarik. Berbeda dari mi goreng pada umumnya, hidangan ini diolah hingga padat, kemudian dipotong-potong dan digoreng sampai berwarna kuning keemasan. Misoa sendiri merupakan mi berukuran sangat tipis yang umumnya dibuat dari tepung terigu. Teksturnya lembut dan mudah menyerap bumbu sehingga cocok dipadukan dengan berbagai bahan, seperti ayam suwir, wortel, daun bawang, dan sosis keju. Selain dapat dijadikan camilan, misoa goreng juga cocok disajikan sebagai lauk atau bekal sekolah dan kerja. Proses pembuatannya cukup mudah, meskipun membutuhkan waktu tambahan untuk mendinginkan adonan sebelum dipotong dan digoreng. Dikutip dari resep pada kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat misoa goreng isi ayam dan sosis keju yang bisa dicoba di rumah. Baca Juga:Resep Orak-Arik Tahu Telur ala Rumahan, Bahan Sederhana Rasanya Bikin Nagih Bahan-Bahan Misoa Goreng Bahan bumbu halus: 5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

1 sendok teh lada putih utuh

Minyak secukupnya untuk membantu menghaluskan bumbu Bahan utama: 200 gram misoa

Sosis Kanzler Cheese Cocktail, dibelah dua dan disayat menyilang

1 buah wortel, parut

1 batang daun bawang, iris tipis

1 batang seledri, iris tipis

150 gram ayam suwir

2 sendok makan saus tiram

½ sendok makan garam

1 sendok makan gula

½ sendok makan penyedap rasa

1,2 liter air Bahan pelapis dan penggorengan: 3 butir telur

Tepung terigu protein sedang secukupnya

Minyak goreng secukupnya Bahan pelengkap: Cabai rawit hijau sesuai selera Cara Membuat Misoa Goreng Haluskan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, lada putih, dan sedikit minyak ke dalam blender. Haluskan sampai seluruh bahan tercampur rata. Tumis bumbu hingga harum. Panaskan sedikit minyak di wajan, kemudian masukkan bumbu halus. Tumis sampai aromanya keluar, lalu tambahkan irisan daun bawang, seledri, dan ayam suwir. Aduk hingga tercampur rata. Masukkan wortel dan misoa. Tambahkan wortel parut dan saus tiram, kemudian tuangkan air. Masukkan misoa dan aduk perlahan agar tidak menggumpal. Bumbui adonan. Tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Masak sambil terus diaduk hingga misoa melunak, bumbu meresap, dan sebagian besar air menyusut. Pastikan adonan cukup kental agar mudah dicetak. Cetak dan tambahkan sosis keju. Siapkan wadah atau loyang yang sudah dialasi kertas roti. Tuangkan adonan misoa, ratakan, kemudian masukkan sosis keju sesuai selera. Tekan perlahan agar sosis melekat di dalam adonan. Dinginkan hingga padat. Biarkan adonan mencapai suhu ruang, kemudian masukkan ke dalam kulkas sampai cukup kokoh untuk dipotong. Tahap ini penting agar misoa tidak mudah hancur ketika digoreng. Potong dan baluri. Keluarkan adonan dari cetakan, lalu potong berbentuk kotak sesuai ukuran yang diinginkan. Gulingkan setiap potongan ke dalam tepung terigu, kemudian celupkan ke telur yang telah dikocok. Goreng hingga keemasan. Panaskan minyak dengan api sedang. Masukkan potongan misoa secara bertahap dan goreng hingga permukaannya berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan setelah matang. Sajikan selagi hangat. Tata misoa goreng di piring saji dan lengkapi dengan cabai rawit hijau untuk menambah sensasi pedas. Tips agar Misoa Goreng Tidak Mudah Hancur Agar hasilnya lebih maksimal, perhatikan beberapa hal berikut: Pastikan air menyusut dengan cukup. Adonan yang terlalu basah akan sulit dipadatkan dan mudah hancur saat dipotong.

Adonan yang terlalu basah akan sulit dipadatkan dan mudah hancur saat dipotong. Dinginkan adonan sebelum digoreng. Simpan di kulkas hingga teksturnya kokoh agar potongan lebih mudah dibentuk.

Simpan di kulkas hingga teksturnya kokoh agar potongan lebih mudah dibentuk. Gunakan lapisan tepung dan telur secara merata. Pelapis membantu membentuk bagian luar yang lebih kokoh saat digoreng.

Pelapis membantu membentuk bagian luar yang lebih kokoh saat digoreng. Jaga suhu minyak. Minyak yang cukup panas membantu menghasilkan lapisan luar berwarna keemasan tanpa membuat potongan terlalu lama berada di dalam minyak.

Minyak yang cukup panas membantu menghasilkan lapisan luar berwarna keemasan tanpa membuat potongan terlalu lama berada di dalam minyak. Jangan terlalu sering membolak-balik. Biarkan satu sisi mengeras terlebih dahulu sebelum membalik potongan agar bentuknya tetap utuh. Misoa goreng isi ayam dan sosis keju ini menawarkan perpaduan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah setelah digoreng. Dengan tambahan sayuran serta bumbu sederhana, hidangan ini bisa menjadi variasi camilan maupun lauk yang menarik untuk keluarga. Resep ini memang memerlukan waktu untuk mendinginkan adonan, tetapi proses tersebut membantu menghasilkan potongan misoa yang lebih padat dan mudah diolah. Selamat mencoba di rumah!