Modal Misoa dan Bahan Sederhana, Ini Resep Misoa Goreng yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Misoa goreng bisa menjadi pilihan hidangan rumahan bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan dengan cita rasa gurih dan tekstur yang menarik. Berbeda dari mi goreng pada umumnya, hidangan ini diolah hingga padat, kemudian dipotong-potong dan digoreng sampai berwarna kuning keemasan. Misoa sendiri merupakan mi berukuran sangat tipis yang umumnya dibuat dari tepung terigu. Teksturnya lembut dan mudah menyerap bumbu sehingga cocok dipadukan dengan berbagai bahan, seperti ayam suwir, wortel, daun bawang, dan sosis keju. Selain dapat dijadikan camilan, misoa goreng juga cocok disajikan sebagai lauk atau bekal sekolah dan kerja. Proses pembuatannya cukup mudah, meskipun membutuhkan waktu tambahan untuk mendinginkan adonan sebelum dipotong dan digoreng. Dikutip dari resep pada kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat misoa goreng isi ayam dan sosis keju yang bisa dicoba di rumah. Bahan bumbu halus: Bahan utama: Bahan pelapis dan penggorengan: Bahan pelengkap: Agar hasilnya lebih maksimal, perhatikan beberapa hal berikut: Misoa goreng isi ayam dan sosis keju ini menawarkan perpaduan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah setelah digoreng. Dengan tambahan sayuran serta bumbu sederhana, hidangan ini bisa menjadi variasi camilan maupun lauk yang menarik untuk keluarga. Resep ini memang memerlukan waktu untuk mendinginkan adonan, tetapi proses tersebut membantu menghasilkan potongan misoa yang lebih padat dan mudah diolah. Selamat mencoba di rumah!
Bahan-Bahan Misoa Goreng
Cara Membuat Misoa Goreng
Tips agar Misoa Goreng Tidak Mudah Hancur
JawaPos.com – Misoa goreng bisa menjadi pilihan hidangan rumahan bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan dengan cita rasa gurih dan tekstur yang menarik. Berbeda dari mi goreng pada umumnya, hidangan ini diolah hingga padat, kemudian dipotong-potong dan digoreng sampai berwarna kuning keemasan.
Misoa sendiri merupakan mi berukuran sangat tipis yang umumnya dibuat dari tepung terigu. Teksturnya lembut dan mudah menyerap bumbu sehingga cocok dipadukan dengan berbagai bahan, seperti ayam suwir, wortel, daun bawang, dan sosis keju.
Selain dapat dijadikan camilan, misoa goreng juga cocok disajikan sebagai lauk atau bekal sekolah dan kerja. Proses pembuatannya cukup mudah, meskipun membutuhkan waktu tambahan untuk mendinginkan adonan sebelum dipotong dan digoreng.
Dikutip dari resep pada kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat misoa goreng isi ayam dan sosis keju yang bisa dicoba di rumah.
Bahan bumbu halus:
Bahan utama:
Bahan pelapis dan penggorengan:
Bahan pelengkap:
Agar hasilnya lebih maksimal, perhatikan beberapa hal berikut:
Misoa goreng isi ayam dan sosis keju ini menawarkan perpaduan tekstur lembut di bagian dalam dan lapisan luar yang renyah setelah digoreng. Dengan tambahan sayuran serta bumbu sederhana, hidangan ini bisa menjadi variasi camilan maupun lauk yang menarik untuk keluarga.
Resep ini memang memerlukan waktu untuk mendinginkan adonan, tetapi proses tersebut membantu menghasilkan potongan misoa yang lebih padat dan mudah diolah. Selamat mencoba di rumah!
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022