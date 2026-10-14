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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.37 WIB

Resep Orak-Arik Tahu Telur ala Rumahan, Bahan Sederhana Rasanya Bikin Nagih

Resep Orak-Arik Tahu Telur yang Enak dan praktis./ YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Sedang mencari ide masakan rumahan yang praktis, hemat, dan tidak membutuhkan banyak waktu? Orak-arik tahu telur bisa menjadi pilihan menarik untuk menu sehari-hari, mulai dari sarapan hingga makan siang atau makan malam.

Hidangan ini memadukan tahu putih yang lembut dengan telur serta racikan bumbu gurih dan manis. Bahan-bahannya mudah ditemukan, sementara proses pembuatannya cukup sederhana sehingga cocok bagi pemula maupun siapa saja yang ingin menyiapkan makanan tanpa repot.

Disajikan bersama nasi putih hangat, orak-arik tahu telur bisa menjadi lauk sederhana yang menggugah selera. Mengutip resep dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan langkah membuat orak-arik tahu telur yang praktis untuk dicoba di rumah.

Bahan-Bahan Orak-Arik Tahu Telur

Berikut bahan yang perlu disiapkan untuk membuat hidangan ini:

  • 3 buah tahu putih
  • 3 butir telur
  • 1 batang daun bawang
  • 3 buah cabai rawit merah, sesuai selera
  • 2 sendok makan kecap manis
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh kaldu bubuk
  • 2–3 sendok makan minyak goreng

Bahan pelengkap:

  • Nasi putih hangat
  • Kerupuk
  • Bawang merah goreng

Cara Membuat Orak-Arik Tahu Telur

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan orak-arik tahu telur yang gurih dan lezat.

  1. Panaskan minyak dan hancurkan tahu. Siapkan wajan, tuangkan minyak goreng, lalu panaskan dengan api sedang. Masukkan tahu putih dan hancurkan menggunakan spatula hingga menjadi potongan kecil sesuai selera.
  1. Tumis daun bawang dan cabai. Iris daun bawang serta cabai rawit merah, kemudian masukkan ke dalam wajan. Aduk bersama tahu hingga aromanya harum dan sebagian tahu mulai berubah menjadi kecokelatan.
  1. Tambahkan telur. Pecahkan telur langsung ke dalam wajan. Aduk bersama tahu hingga telur mulai matang dan membentuk tekstur orak-arik.
  1. Masukkan bumbu. Tambahkan kecap manis, saus tiram, dan kaldu bubuk. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata dan bumbu melapisi tahu serta telur dengan baik.
  1. Masak hingga matang. Lanjutkan memasak selama beberapa saat sampai telur matang sempurna dan bumbu meresap. Pastikan bagian tahu dan telur tidak lagi mentah sebelum api dimatikan.
  1. Sajikan selagi hangat. Pindahkan orak-arik tahu telur ke piring saji. Tambahkan taburan bawang merah goreng, lalu nikmati bersama nasi putih hangat dan kerupuk.

Tips agar Orak-Arik Tahu Telur Lebih Nikmat

Agar hasil masakan semakin sesuai selera, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan.

  • Atur tingkat kepedasan. Kurangi jumlah cabai jika ingin rasa yang lebih ringan atau tambahkan sesuai selera apabila menyukai makanan pedas.
  • Jangan terlalu halus menghancurkan tahu. Sisakan beberapa potongan kecil agar teksturnya tetap terasa ketika disantap.
  • Perhatikan penggunaan garam. Kaldu bubuk dan saus tiram sudah memberikan rasa asin, sehingga tambahan garam sebaiknya disesuaikan setelah mencicipi masakan.
  • Gunakan api sedang. Cara ini membantu tahu menjadi kecokelatan tanpa membuat bumbu cepat gosong.
  • Sajikan segera setelah matang. Orak-arik tahu telur paling nikmat disantap dalam keadaan hangat bersama nasi putih.

Orak-arik tahu telur bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin memasak lauk sederhana dengan bahan terjangkau. Perpaduan tahu, telur, kecap manis, dan saus tiram menghasilkan rasa gurih manis yang cocok untuk hidangan sehari-hari.

Dengan persiapan bahan yang praktis dan langkah memasak yang mudah, menu ini layak masuk daftar resep andalan di rumah. Waktu memasaknya dapat berkisar sekitar 5–10 menit, bergantung pada persiapan bahan dan tingkat kematangan yang diinginkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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