Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Membuat Egg Chicken Roll Ala HokBen

JawaPos.com – Egg chicken roll menjadi salah satu menu yang cukup populer di restoran HokBen. Hidangan berbahan dasar ayam yang dibalut kulit telur ini digemari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Daya tarik egg chicken roll terletak pada perpaduan teksturnya. Bagian kulitnya terasa gurih setelah digoreng, sedangkan isian ayamnya memiliki tekstur lembut dengan cita rasa yang kaya rempah. Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi, egg chicken roll juga bisa dinikmati sebagai camilan atau bekal praktis. Kabar baiknya, menu ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan. Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep egg chicken roll dapat dibuat melalui beberapa tahapan, mulai dari menyiapkan kulit, mengolah adonan ayam, hingga mengukus dan menggorengnya. Berikut bahan dan cara membuatnya. Campurkan tepung terigu, tepung maizena, telur, air, dan minyak ke dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal. Tambahkan garam serta kaldu bubuk, kemudian aduk kembali. Jika ingin mendapatkan warna kuning yang lebih menarik, masukkan sedikit pewarna makanan sesuai kebutuhan. Panaskan wajan antilengket dengan api kecil. Tuangkan adonan kulit secukupnya, lalu ratakan hingga membentuk lapisan tipis. Masak sampai kulit matang dan mudah dilepaskan dari wajan. Angkat, kemudian sisihkan di atas piring. Ulangi langkah ini hingga seluruh adonan kulit habis. Pastikan daging ayam dalam kondisi dingin dan tidak terlalu berair. Masukkan paha ayam ke dalam food processor bersama garam, kaldu ayam, dan gula pasir. Proses hingga daging mulai halus dan teksturnya menjadi lengket. Tahap ini membantu menghasilkan isian yang lebih menyatu dan lembut setelah dimasak. Masukkan bawang putih halus dan bawang merah goreng ke dalam adonan ayam. Tambahkan merica, pala bubuk atau ngohiong, minyak wijen, serta air es atau es batu. Haluskan kembali sampai semua bahan tercampur. Setelah itu, masukkan putih telur dan tepung maizena, lalu proses hingga adonan memiliki tekstur yang merata. Potong roti tawar menjadi bagian kecil, kemudian campurkan dengan 50 ml air. Masukkan campuran tersebut ke dalam adonan ayam dan haluskan kembali hingga menyatu.
Bahan-Bahan Egg Chicken Roll
Bahan Isian Ayam
Bahan Kulit Egg Roll
Bahan Pelengkap
Cara Membuat Egg Chicken Roll Ala HokBen
1. Buat Adonan Kulit
2. Masak Kulit hingga Matang
3. Haluskan Daging Ayam dan Bumbu
4. Tambahkan Bumbu dan Bahan Pengikat
5. Campurkan Roti Tawar
JawaPos.com – Egg chicken roll menjadi salah satu menu yang cukup populer di restoran HokBen. Hidangan berbahan dasar ayam yang dibalut kulit telur ini digemari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak.
Daya tarik egg chicken roll terletak pada perpaduan teksturnya. Bagian kulitnya terasa gurih setelah digoreng, sedangkan isian ayamnya memiliki tekstur lembut dengan cita rasa yang kaya rempah.
Selain cocok dijadikan lauk pendamping nasi, egg chicken roll juga bisa dinikmati sebagai camilan atau bekal praktis. Kabar baiknya, menu ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep egg chicken roll dapat dibuat melalui beberapa tahapan, mulai dari menyiapkan kulit, mengolah adonan ayam, hingga mengukus dan menggorengnya. Berikut bahan dan cara membuatnya.
Campurkan tepung terigu, tepung maizena, telur, air, dan minyak ke dalam wadah. Aduk sampai seluruh bahan tercampur rata dan tidak menggumpal.
Tambahkan garam serta kaldu bubuk, kemudian aduk kembali. Jika ingin mendapatkan warna kuning yang lebih menarik, masukkan sedikit pewarna makanan sesuai kebutuhan.
Panaskan wajan antilengket dengan api kecil. Tuangkan adonan kulit secukupnya, lalu ratakan hingga membentuk lapisan tipis.
Masak sampai kulit matang dan mudah dilepaskan dari wajan. Angkat, kemudian sisihkan di atas piring. Ulangi langkah ini hingga seluruh adonan kulit habis.
Pastikan daging ayam dalam kondisi dingin dan tidak terlalu berair. Masukkan paha ayam ke dalam food processor bersama garam, kaldu ayam, dan gula pasir.
Proses hingga daging mulai halus dan teksturnya menjadi lengket. Tahap ini membantu menghasilkan isian yang lebih menyatu dan lembut setelah dimasak.
Masukkan bawang putih halus dan bawang merah goreng ke dalam adonan ayam. Tambahkan merica, pala bubuk atau ngohiong, minyak wijen, serta air es atau es batu.
Haluskan kembali sampai semua bahan tercampur. Setelah itu, masukkan putih telur dan tepung maizena, lalu proses hingga adonan memiliki tekstur yang merata.
Potong roti tawar menjadi bagian kecil, kemudian campurkan dengan 50 ml air. Masukkan campuran tersebut ke dalam adonan ayam dan haluskan kembali hingga menyatu.
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