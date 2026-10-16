Halalicious 2026 Hadirkan 66 Tenant Kuliner Halal, Targetkan 30 Ribu Pengunjung, Dorong Omzet UMKM

Sebanyak 66 tenant meramaikan Halalicious 2026, zona kuliner dalam rangkaian ISEF 2026 di JICC, Senayan. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 66 tenant meramaikan Halalicious 2026, zona kuliner dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta International Convention Centre (JICC), Senayan, Jakarta, hingga 18 Oktober 2026.
Acara ini menghadirkan beragam kuliner halal, mulai dari makanan viral hingga sajian khas Indonesia dan hidangan mancanegara.
Halalicious Food Festival 2026 yang menjadi bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 dorong promosi dan penjualan produk UMKM kuliner halal menargetkan omzet hingga Rp 40 juta selama lima hari penyelenggaraan.
”Kalau untuk omzet, berkaca dari tahun lalu, rata-rata UMKM bisa meraup Rp 30 juta hingga Rp 40 juta selama lima hari acara,” kata Ekonom Senior Bank Indonesia Aulia Fitria Y dilansir dari Antara.
Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi sarana bagi UMKM untuk mempromosikan produk kuliner yang halal dan baik (thayyib), sekaligus memperkenalkan ragam makanan halal kepada masyarakat.
Halalicious 2026 juga menghadirkan area baru bertajuk Coffee Corner di Hall B yang diisi delapan UMKM kopi binaan Bank Indonesia.
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Area tersebut menyajikan beragam varian minuman kopi sebagai bagian dari upaya memperluas promosi produk usaha lokal.
Dalam proses kurasi, penyelenggara menetapkan jaminan kehalalan produk sebagai syarat utama.
Penyelenggara juga mempertimbangkan daya tarik kuliner yang tengah populer di media sosial untuk meningkatkan antusiasme pengunjung.
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