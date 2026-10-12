4 Makanan Khas Bojonegoro yang Wajib Dicoba, dari Sego Buwuhan hingga Wader Kali

JawaPos.com – Bojonegoro punya beragam kuliner khas yang menarik dicoba saat berkunjung. Kabupaten di Jawa Timur itu punya menu beragam. Mulai Sego Buwuhan yang lekat dengan tradisi hajatan, Nasi Flambe dengan sambal pedas, hingga Wader Kali yang renyah. Keempat makanan ini menawarkan cita rasa berbeda, sekaligus menggambarkan kebiasaan makan masyarakat setempat yang dekat dengan olahan nasi, lauk tradisional, dan hasil sungai.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kuliner lokal, mencicipi makanan khas Bojonegoro bisa menjadi cara sederhana untuk mengenal karakter daerah di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo tersebut. Tidak hanya mengenyangkan, beberapa hidangannya juga menyimpan cerita tentang tradisi masyarakat yang masih menarik untuk ditelusuri.

Berikut empat makanan khas Bojonegoro yang bisa masuk daftar wisata kuliner saat berkunjung ke Jawa Timur.

1. Sego Buwuhan, Kuliner Tradisional yang Berawal dari Kebiasaan Hajatan

Sego Buwuhan menjadi salah satu kuliner yang menarik dicoba karena berkaitan erat dengan tradisi masyarakat Bojonegoro. Nama makanan ini merujuk pada kebiasaan membawa pulang nasi berkat setelah menghadiri acara hajatan atau buwuhan.

Hidangan ini biasanya disajikan di atas pincuk daun jati. Selain menjadi pembungkus tradisional, daun tersebut memberikan aroma khas yang membuat pengalaman menyantapnya terasa berbeda dibandingkan nasi dengan lauk yang disajikan di piring biasa.

Isi Sego Buwuhan cukup beragam. Nasi putih menjadi hidangan utama yang dilengkapi sayur tewel atau sayur nangka muda, mi jagung, momok tempe berbumbu pedas, serta sate daging sapi atau jeroan.

Perpaduan lauk tersebut menghadirkan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dengan tekstur yang beragam. Kuah sayur tewel menambah kelembutan, sementara sate dan olahan tempe memberikan cita rasa yang lebih kuat.