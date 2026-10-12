Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.51 WIB

4 Makanan Khas Bojonegoro yang Wajib Dicoba, dari Sego Buwuhan hingga Wader Kali

Sego buwuhan menjadi kuliner khas Bojonegoro (Dok Pemkab Bojonegoro). - Image

Sego buwuhan menjadi kuliner khas Bojonegoro (Dok Pemkab Bojonegoro).

JawaPos.com – Bojonegoro punya beragam kuliner khas yang menarik dicoba saat berkunjung. Kabupaten di Jawa Timur itu punya menu beragam. Mulai Sego Buwuhan yang lekat dengan tradisi hajatan, Nasi Flambe dengan sambal pedas, hingga Wader Kali yang renyah. Keempat makanan ini menawarkan cita rasa berbeda, sekaligus menggambarkan kebiasaan makan masyarakat setempat yang dekat dengan olahan nasi, lauk tradisional, dan hasil sungai.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kuliner lokal, mencicipi makanan khas Bojonegoro bisa menjadi cara sederhana untuk mengenal karakter daerah di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo tersebut. Tidak hanya mengenyangkan, beberapa hidangannya juga menyimpan cerita tentang tradisi masyarakat yang masih menarik untuk ditelusuri.

Berikut empat makanan khas Bojonegoro yang bisa masuk daftar wisata kuliner saat berkunjung ke Jawa Timur.

1. Sego Buwuhan, Kuliner Tradisional yang Berawal dari Kebiasaan Hajatan

Sego Buwuhan menjadi salah satu kuliner yang menarik dicoba karena berkaitan erat dengan tradisi masyarakat Bojonegoro. Nama makanan ini merujuk pada kebiasaan membawa pulang nasi berkat setelah menghadiri acara hajatan atau buwuhan.

Hidangan ini biasanya disajikan di atas pincuk daun jati. Selain menjadi pembungkus tradisional, daun tersebut memberikan aroma khas yang membuat pengalaman menyantapnya terasa berbeda dibandingkan nasi dengan lauk yang disajikan di piring biasa.

Isi Sego Buwuhan cukup beragam. Nasi putih menjadi hidangan utama yang dilengkapi sayur tewel atau sayur nangka muda, mi jagung, momok tempe berbumbu pedas, serta sate daging sapi atau jeroan.

Perpaduan lauk tersebut menghadirkan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis dengan tekstur yang beragam. Kuah sayur tewel menambah kelembutan, sementara sate dan olahan tempe memberikan cita rasa yang lebih kuat.

Daya tarik Sego Buwuhan bukan hanya terletak pada rasanya, tetapi juga pada nilai tradisi yang menyertainya. Bagi wisatawan, menyantap makanan ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal kebiasaan masyarakat setempat dalam merayakan hajatan dan berbagi makanan.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Intelijen yang Pulang Kampung Jadi Kapolda Jatim - Image
Surabaya Raya

Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Intelijen yang Pulang Kampung Jadi Kapolda Jatim

Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.05 WIB

Kuliner khas Bojonegoro, Mulai dari Sego Gulung Tiga Ribuan Sampai Tongseng Belut Hot Plate - Image
Kuliner

Kuliner khas Bojonegoro, Mulai dari Sego Gulung Tiga Ribuan Sampai Tongseng Belut Hot Plate

Rabu, 23 September 2026 | 20.01 WIB

Sopir Truk Ngantuk Tabrak Alphard Milik Pendakwah Anwar Zahid Sampai Ringsek di Bojonegoro - Image
Berita Daerah

Sopir Truk Ngantuk Tabrak Alphard Milik Pendakwah Anwar Zahid Sampai Ringsek di Bojonegoro

Rabu, 12 Agustus 2026 | 00.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore