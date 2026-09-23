Kuliner khas Bojonegoro, Mulai dari Sego Gulung Tiga Ribuan Sampai Tongseng Belut Hot Plate

Ilustrasi belut bakar Bojonegoro/YouTube @WISATABOJONEGORO
JawaPos.com-Bojonegoro merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki posisi yang strategis karena menjadi salah satu daerah yang dilintasi jalur distribusi barang di Jawa Timur.
Tidak hanya itu, Bojonegoro juga menyimpan beragam kuliner khas yang menarik untuk dicicipi. Beragam hidangan tersebut memiliki cita rasa dan karakteristik tersendiri sehingga membuat Bojonegoro layak menjadi salah satu tujuan wisata kuliner.
Selain aneka olahan nasi, kuliner berbahan dasar ikan sungai juga menjadi salah satu sajian yang banyak ditemukan di Bojonegoro.
Daerah ini juga terkenal karena memiliki beragam sambal khas yang menjadi pelengkap berbagai hidangan.
Jika anda berkunjung Bojonegoro, rasanya belum lengkap tanpa mencicipi sejumlah kuliner khasnya, mulai dari sego gulung, tongseng belut, serabi kuah, sampai nasi buwohan yang menjadi salah satu hidangan legendaris.
Penasaran makanan apa saja yang bisa anda coba saat di Bojonegoro? Melansir informasi dari kanal YouTube @WISATABOJONEGORO yang dikutip pada (23/9) berikut kuliner khas Bojonegoro yang sayang untuk anda lewatkan.
Sego gulung wonocolo
Sego gulung khas wonocolo ini sangat unik karena dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian digulung dan diikat dengan tali. Tekstur nasi gulung wonocolo cenderung pulen dan lembut. Beberapa pilihan lauk juga tersedia untuk nasi gulung wonocolo ini seperti sambal teri, bali telur, dan rica-rica ayam. Harganya juga sangat terjangkau, mulai dari Rp 3.000-Rp 8.000.
Iwak gloso sambal kemangi
Iwak gloso merupakan ikan khas dari waduk Pacal Bojonegoro. Iwak gloso biasanya disajikan dengan cara digoreng sampai garing dan dilengkapi sambal kemangi yang memiliki cita rasa super pedas. Selain iwak gloso khas waduk Pacal, di sini juga menyediakan udang sungai, ikan nila, dan ikan mujair. Perpaduan gurihnya ikan sungai, sambal kemangi yang pedas, dan nasi hangat membuat hidangan ini menjadi salah satu kuliner Bojonegoro yang sayang untuk dilewatkan.
Tongseng belut P. Edi
Selain ikan glosonya yang khas, kota Bojonegoro juga memiliki menu olahan khas dari belut, yakni tongseng belut dan rica-rica belut. Potongan belut dimasak dengan bumbu tongseng yang kaya rempah dan bercita rasa pedas, kemudian ditambahkan daun kemangi untuk memberikan aroma yang semakin khas. Hidangan ini disajikan di atas cobek bakar yang masih panas, sehingga sensasi hangatnya tetap terasa saat disantap. Sajian tersebut dilengkapi dengan nasi putih ataupun nasi jagung serta sambal korek sebagai pelengkap.
Belut bakar pondok salak
Bojonegoro terkenal dengan berbagai sajian olahan belut. Salah satu yang dapat dicoba adalah belut bakar cobek. Belut dibakar dan disajikan bersama bumbu berempah, nasi hangat, potongan timun, serta sambal terasi yang menambah cita rasa. Untuk minumannya, es beras kencur bisa menjadi pilihan pendamping karena menawarkan rasa segar dengan sensasi hangat pada after taste saat diminum.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022