5 Kuliner Tradisional Temanggung yang Layak Dicoba, Ada Nasi Gono hingga Empis-Empis

JawaPos.com - Temanggung tak hanya dikenal dengan panorama pegunungan dan hasil tembakaunya. Kabupaten di Jawa Tengah ini juga memiliki beragam kuliner tradisional yang menarik dicicipi saat berwisata. Mulai dari nasi gono yang gurih, empis-empis bercita rasa pedas, hingga olahan ikan sungai yang renyah.

Sejumlah hidangan tersebut menawarkan pengalaman kuliner khas pedesaan yang berbeda dari makanan populer di kawasan wisata lainnya.

Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi kuliner khas Temanggung, ada beberapa sajian yang layak masuk daftar buruan. Keunikannya terletak pada penggunaan bahan lokal, racikan rempah, serta cara memasak yang diwariskan secara turun-temurun.

Tak hanya mengenyangkan, makanan-makanan ini juga memperlihatkan kedekatan masyarakat Temanggung dengan hasil pertanian dan lingkungan sekitarnya. Berikut lima kuliner tradisional Temanggung selain mie ongklok yang menarik untuk dicoba.

1. Sego Gono, Nasi Gurih dengan Sayuran dan Parutan Kelapa

Sego gono atau nasi gono merupakan salah satu kuliner tradisional Temanggung yang menarik dicicipi karena memadukan nasi, sayuran, dan parutan kelapa dalam satu sajian. Bahan utamanya terdiri dari beras, daun lembayung atau daun kacang-kacangan, kacang panjang, kelapa muda parut, serta ikan teri atau ebi.

Keistimewaan nasi gono terletak pada proses memasaknya. Beras dan berbagai bahan pelengkap dicampur, kemudian dikukus bersama hingga bumbu dan aroma setiap bahan menyatu. Hasilnya adalah nasi dengan rasa gurih, aroma sayuran yang khas, serta sentuhan rasa pedas dari bumbu halus.

Perpaduan kelapa dan ikan teri memberikan cita rasa yang lebih kaya dibandingkan nasi putih dengan lauk terpisah. Sayuran juga menambah tekstur sehingga hidangan ini terasa sederhana, tetapi tetap mengenyangkan.