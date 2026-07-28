Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 28 Juli 2026 | 23.17 WIB

Kuliner Temanggung yang Sederhana Tapi Bikin Ketagihan, dari Warung Jadul 1800-an hingga Brongkos Kepala Kambing yang Ekstrem

Kuliner Temanggung yang Sederhana Tapi Bikin Ketagihan, dari Warung Jadul 1800-an hingga Iwak Kali dan Brongkos Kepala Kambing yang Ekstrem (youtube Rumah Canda Melki) - Image

Kuliner Temanggung yang Sederhana Tapi Bikin Ketagihan, dari Warung Jadul 1800-an hingga Iwak Kali dan Brongkos Kepala Kambing yang Ekstrem (youtube Rumah Canda Melki)

JawaPos.com - Temanggung mungkin bukan kota besar yang gemerlap, tapi justru di situlah letak pesonanya.

Dikelilingi pegunungan dengan udara yang adem dan pemandangan alam yang menenangkan, kota ini menyimpan sisi lain yang sering bikin orang jatuh hati—kuliner khasnya yang sederhana namun penuh karakter.

Di sini, makanan bukan sekadar pengganjal perut. Setiap hidangan terasa seperti cerita panjang yang diwariskan turun-temurun.

Mulai dari bahan alami hasil bumi sendiri, cara masak tradisional, hingga suasana warung yang hangat dan bersahaja—semuanya menyatu menciptakan pengalaman makan yang sulit dilupakan.

Dalam perjalanan kuliner yang diulas oleh kanal YouTube Rumah Canda Melki, Temanggung terasa hidup lewat ragam sajian khasnya.

Dari sarapan di warung legendaris, makan siang dengan ikan sungai, hingga menu ekstrem yang bikin penasaran—semuanya sukses bikin siapa pun auto ngiler.

Deretan Kuliner Temanggung yang Wajib Dicoba

1. Warung Jadul 1800-an, Rasa Asli yang Bertahan Lintas Generasi

Perjalanan dimulai dari sebuah warung makan legendaris yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Bayangkan, lebih dari dua abad bertahan dan tetap mempertahankan cita rasa aslinya.

Warung ini dikenal menyajikan makanan tradisional tanpa penyedap buatan. Begitu masuk, nuansa tempo dulu langsung terasa dari interior hingga cara penyajian makanannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Terancam Aturan Baru, Petani Tembakau Temanggung Adukan ke DPR: Varietas Srintil Terancam Punah? - Image
Berita Daerah

Terancam Aturan Baru, Petani Tembakau Temanggung Adukan ke DPR: Varietas Srintil Terancam Punah?

Rabu, 22 Juli 2026 | 20.40 WIB

Bupati Temanggung Tolak Penyeragaman Bungkus Rokok, Layangkan Surat ke Pemerintah Pusat - Image
Berita Daerah

Bupati Temanggung Tolak Penyeragaman Bungkus Rokok, Layangkan Surat ke Pemerintah Pusat

Rabu, 8 Juli 2026 | 00.36 WIB

Update Penyebab Satu Keluarga Tewas di Glamping Temanggung Mulai Terungkap, Diduga Keracunan Gas Barbeque - Image
Berita Daerah

Update Penyebab Satu Keluarga Tewas di Glamping Temanggung Mulai Terungkap, Diduga Keracunan Gas Barbeque

Jumat, 29 Mei 2026 | 15.40 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore