Kuliner Temanggung yang Sederhana Tapi Bikin Ketagihan, dari Warung Jadul 1800-an hingga Brongkos Kepala Kambing yang Ekstrem

JawaPos.com - Temanggung mungkin bukan kota besar yang gemerlap, tapi justru di situlah letak pesonanya.

Dikelilingi pegunungan dengan udara yang adem dan pemandangan alam yang menenangkan, kota ini menyimpan sisi lain yang sering bikin orang jatuh hati—kuliner khasnya yang sederhana namun penuh karakter.

Di sini, makanan bukan sekadar pengganjal perut. Setiap hidangan terasa seperti cerita panjang yang diwariskan turun-temurun.

Mulai dari bahan alami hasil bumi sendiri, cara masak tradisional, hingga suasana warung yang hangat dan bersahaja—semuanya menyatu menciptakan pengalaman makan yang sulit dilupakan.

Dalam perjalanan kuliner yang diulas oleh kanal YouTube Rumah Canda Melki, Temanggung terasa hidup lewat ragam sajian khasnya.

Dari sarapan di warung legendaris, makan siang dengan ikan sungai, hingga menu ekstrem yang bikin penasaran—semuanya sukses bikin siapa pun auto ngiler.

Deretan Kuliner Temanggung yang Wajib Dicoba

1. Warung Jadul 1800-an, Rasa Asli yang Bertahan Lintas Generasi

Perjalanan dimulai dari sebuah warung makan legendaris yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Bayangkan, lebih dari dua abad bertahan dan tetap mempertahankan cita rasa aslinya.