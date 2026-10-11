Resep Mi Nyemek Jogja dengan Telur Creamy, Pedas Gurih dan Praktis



JawaPos.com - Mi instan bisa diolah menjadi hidangan yang lebih istimewa dengan tambahan bumbu dan pelengkap sederhana. Salah satunya mi nyemek Jogja, sajian mi dengan kuah sedikit kental yang berada di antara mi goreng dan mi berkuah. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis membuat hidangan ini cocok disantap saat ingin menikmati makanan hangat.

Kreasi mi nyemek ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking, dengan inspirasi resep dari @dindaa_manurung. Menggunakan dua bungkus Indomie Mi Nyemek Jogja, hidangan ini dilengkapi chili oil, saus sambal, kecap manis, dan tomat untuk memperkaya rasanya.

Daya tarik lainnya adalah tambahan telur yang dimasak hingga bagian kuningnya masih lembut. Ketika dipecahkan di atas mi yang hangat, kuning telur akan bercampur dengan kuah dan memberikan tekstur lebih creamy. Namun, tingkat kematangan telur tetap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Irisan cabai, daun bawang, dan bawang goreng melengkapi sajian ini dengan sensasi pedas, aroma segar, serta tekstur yang lebih beragam. Tak perlu banyak bahan tambahan, mi instan pun bisa menjadi menu praktis untuk makan siang atau makan malam.

Bahan

2 bungkus Indomie

1 butir telur untuk campuran mi

1 butir telur untuk topping

1 sdm chili oil

1 sdm saus sambal

1 sdm kecap manis

1 buah tomat

Potongan cabai secukupnya

Daun bawang secukupnya

Bawang goreng secukupnya

Air secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan semua bahan. Potong tomat dan iris daun bawang serta cabai sesuai selera.

2. Didihkan air secukupnya dalam panci. Masukkan mi instan, lalu masak hingga mi mulai lunak. Jangan memasaknya terlalu lama agar teksturnya tidak mudah lembek.

3. Tambahkan bumbu mi instan, chili oil, saus sambal, dan kecap manis. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

4. Masukkan potongan tomat dan cabai. Masak sebentar sampai tomat mulai layu dan rasa bumbunya menyatu dengan kuah.

5. Pecahkan satu butir telur ke dalam mi, lalu aduk perlahan hingga tercampur. Sesuaikan jumlah air agar kuah tetap sedikit dan tidak terlalu encer.

6. Masak telur hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Pastikan mi dan telur matang dengan baik sebelum diangkat.

7. Untuk topping, masak satu butir telur secara terpisah sesuai selera. Jika ingin tekstur creamy seperti pada inspirasi resep, telur bisa dibuat setengah matang, tetapi gunakan telur yang dipasteurisasi atau pilih tingkat kematangan yang lebih aman.

8. Pindahkan mi nyemek ke dalam mangkuk. Letakkan telur di atasnya, kemudian tambahkan irisan daun bawang dan bawang goreng.

9. Mi Nyemek Jogja siap disajikan selagi hangat.

Mi Nyemek Jogja dengan telur creamy bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati mi instan dengan sensasi yang berbeda. Kuahnya yang tidak terlalu banyak membuat bumbu lebih terasa, sementara telur dan aneka pelengkap memberikan tekstur serta rasa tambahan.