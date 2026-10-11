Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Senin, 12 Oktober 2026 | 01.31 WIB

Resep Mi Nyemek Jogja dengan Telur Creamy, Pedas Gurih dan Praktis

Potret mie nyemek Jogja dengan Indomie tapi tetap medok dan enak. (instagram.com/@adelscooking) - Image

Potret mie nyemek Jogja dengan Indomie tapi tetap medok dan enak. (instagram.com/@adelscooking)


JawaPos.com - Mi instan bisa diolah menjadi hidangan yang lebih istimewa dengan tambahan bumbu dan pelengkap sederhana. Salah satunya mi nyemek Jogja, sajian mi dengan kuah sedikit kental yang berada di antara mi goreng dan mi berkuah. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis membuat hidangan ini cocok disantap saat ingin menikmati makanan hangat.

Kreasi mi nyemek ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking, dengan inspirasi resep dari @dindaa_manurung. Menggunakan dua bungkus Indomie Mi Nyemek Jogja, hidangan ini dilengkapi chili oil, saus sambal, kecap manis, dan tomat untuk memperkaya rasanya.

Daya tarik lainnya adalah tambahan telur yang dimasak hingga bagian kuningnya masih lembut. Ketika dipecahkan di atas mi yang hangat, kuning telur akan bercampur dengan kuah dan memberikan tekstur lebih creamy. Namun, tingkat kematangan telur tetap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.

Irisan cabai, daun bawang, dan bawang goreng melengkapi sajian ini dengan sensasi pedas, aroma segar, serta tekstur yang lebih beragam. Tak perlu banyak bahan tambahan, mi instan pun bisa menjadi menu praktis untuk makan siang atau makan malam.

Bahan
2 bungkus Indomie
1 butir telur untuk campuran mi
1 butir telur untuk topping
1 sdm chili oil
1 sdm saus sambal
1 sdm kecap manis
1 buah tomat
Potongan cabai secukupnya
Daun bawang secukupnya
Bawang goreng secukupnya
Air secukupnya

Cara Pembuatan
1. Siapkan semua bahan. Potong tomat dan iris daun bawang serta cabai sesuai selera.
2. Didihkan air secukupnya dalam panci. Masukkan mi instan, lalu masak hingga mi mulai lunak. Jangan memasaknya terlalu lama agar teksturnya tidak mudah lembek.
3. Tambahkan bumbu mi instan, chili oil, saus sambal, dan kecap manis. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
4. Masukkan potongan tomat dan cabai. Masak sebentar sampai tomat mulai layu dan rasa bumbunya menyatu dengan kuah.
5. Pecahkan satu butir telur ke dalam mi, lalu aduk perlahan hingga tercampur. Sesuaikan jumlah air agar kuah tetap sedikit dan tidak terlalu encer.
6. Masak telur hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Pastikan mi dan telur matang dengan baik sebelum diangkat.
7. Untuk topping, masak satu butir telur secara terpisah sesuai selera. Jika ingin tekstur creamy seperti pada inspirasi resep, telur bisa dibuat setengah matang, tetapi gunakan telur yang dipasteurisasi atau pilih tingkat kematangan yang lebih aman.
8. Pindahkan mi nyemek ke dalam mangkuk. Letakkan telur di atasnya, kemudian tambahkan irisan daun bawang dan bawang goreng.
9. Mi Nyemek Jogja siap disajikan selagi hangat.

Mi Nyemek Jogja dengan telur creamy bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati mi instan dengan sensasi yang berbeda. Kuahnya yang tidak terlalu banyak membuat bumbu lebih terasa, sementara telur dan aneka pelengkap memberikan tekstur serta rasa tambahan.

Jumlah chili oil dan saus sambal dapat disesuaikan jika kamu tidak terlalu menyukai makanan pedas. Sebaiknya sajikan segera setelah matang agar mi tidak terus menyerap kuah dan berubah terlalu lembek.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Tiramisu Klasik, Dessert Italia dengan Cream Mascarpone dan Lady Finger - Image
Kuliner

Resep Tiramisu Klasik, Dessert Italia dengan Cream Mascarpone dan Lady Finger

Senin, 12 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Resep Gilgeori Toast Korea, Roti Lapis Telur dan Sayuran untuk Sarapan - Image
Kuliner

Resep Gilgeori Toast Korea, Roti Lapis Telur dan Sayuran untuk Sarapan

Senin, 12 Oktober 2026 | 01.27 WIB

Tak Perlu Beli di Toko, Ini Cara Mudah Membuat Saus Tartar ala Restoran - Image
Kuliner

Tak Perlu Beli di Toko, Ini Cara Mudah Membuat Saus Tartar ala Restoran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore