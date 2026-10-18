Tak Perlu Beli di Luar, Begini Resep Bakwan Sayur Renyah dan Gurih ala Rumahan

Resep Bakwan Sayur yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Bakwan sayur menjadi salah satu gorengan favorit masyarakat Indonesia yang cocok dinikmati dalam berbagai suasana. Camilan ini mudah ditemukan, tetapi membuatnya sendiri di rumah bisa menjadi pilihan menarik untuk mendapatkan rasa sesuai selera.
Hidangan ini dibuat dari adonan tepung yang dicampur dengan aneka sayuran, seperti wortel, kol, tauge, dan daun bawang. Setelah digoreng hingga berwarna keemasan, bakwan memiliki bagian luar yang renyah dengan bagian dalam yang tetap lembut.
Rasanya yang gurih membuat bakwan sayur cocok dijadikan teman minum teh, camilan sore, maupun lauk pendamping nasi. Agar semakin menggugah selera, gorengan ini juga bisa dinikmati bersama sambal kacang dengan perpaduan rasa pedas, manis, dan sedikit asam.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep bakwan sayur berikut dapat menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin membuat gorengan renyah dan sambal kacang sendiri di rumah.
Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit hingga layu. Masukkan daun jeruk dan lanjutkan memasak sampai bumbu mengeluarkan aroma harum serta sedikit kecokelatan.
Masukkan kacang tanah goreng, air, dan bumbu tumis ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya sesuai selera, kemudian tuangkan ke dalam wajan atau panci.
Tambahkan gula merah, cuka, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk hingga semua bahan tercampur rata, lalu masak sampai mendidih. Setelah matang, sisihkan sambal kacang untuk disajikan bersama bakwan.
Iris tipis kol, daun bawang, dan seledri. Sementara itu, parut wortel yang sudah dikupas. Masukkan seluruh sayuran ke dalam wadah berukuran cukup besar, kemudian tambahkan tauge.
Masukkan tepung terigu, tepung beras, maizena, serta baking powder jika digunakan. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir, kemudian aduk hingga bahan tercampur merata dengan sayuran.
Tuangkan santan serta air secara bertahap ke dalam campuran tepung dan sayuran. Aduk sampai menjadi adonan yang tercampur rata dan tidak menggumpal.
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