Resep Focaccia Pizza, Focaccia Empuk dengan Topping Bolognese dan Keju

JawaPos.com - Focaccia tidak harus selalu disajikan polos dengan minyak zaitun dan rempah. Roti khas Italia ini juga bisa dikreasikan dengan berbagai topping, salah satunya saus bolognese dan keju yang membuatnya terasa seperti perpaduan focaccia dengan pizza.

Resep focaccia pizza ini dibagikan oleh akun Instagram @ceritaqonita. Adonan dasarnya dibuat dari tepung terigu protein tinggi, ragi, gula, garam, air hangat, dan olive oil. Adonan kemudian melalui proses stretch & fold sebelum dipindahkan ke loyang.

Setelah berada di loyang, permukaan adonan diberi saus bolognese dan ditekan-tekan lembut menggunakan jari atau teknik dimpling. Keju serta oregano atau basil kemudian ditambahkan sebagai topping sebelum adonan dipanggang hingga permukaannya kecokelatan dan bagian bawahnya renyah.

Bahan:

Bahan focaccia:

200-220 ml air hangat kuku

3 gram ragi instan

5 gram gula pasir

200 gram tepung terigu protein tinggi

3 gram garam

8 ml olive oil

Bahan topping:

Saus bolognese secukupnya

Keju secukupnya

Oregano atau basil secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Campurkan air hangat kuku, ragi instan, gula pasir, tepung terigu protein tinggi, dan olive oil. Masukkan garam pada tahap akhir, lalu aduk hingga menjadi adonan.

2. Lakukan stretch & fold sebanyak tiga sesi. Beri jeda istirahat selama 30 menit pada setiap sesi.

3. Pindahkan adonan ke loyang yang sudah diolesi olive oil. Ratakan adonan secara perlahan hingga memenuhi bagian loyang.

4. Ratakan saus bolognese di atas permukaan adonan, kemudian lakukan dimpling dengan menekan-nekan adonan secara lembut menggunakan jari.

5. Tambahkan keju serta oregano atau basil sesuai selera.

6. Panaskan oven minimal 15 menit sebelum digunakan.

7. Panggang focaccia pada suhu 200-220°C selama sekitar 10-25 menit, atau hingga permukaannya terlihat kecokelatan dan bagian bawahnya terasa renyah.

8. Angkat dan sajikan setelah sedikit mendingin.

Focaccia pizza ini bisa menjadi alternatif ketika ingin membuat pizza dengan tekstur roti yang berbeda. Permukaannya mendapat rasa gurih dari saus dan keju, sementara bagian bawahnya dibuat hingga renyah.

Topping juga dapat diganti sesuai selera, sehingga resep dasar focaccia ini bisa digunakan untuk berbagai kreasi. Dengan metode same-day, focaccia dapat dibuat dan dinikmati pada hari yang sama tanpa perlu menunggu proses fermentasi semalaman.