Harga Cabai Meroket? Coba Alternatif Bumbu Pedas, Ada Andaliman Sampai Cajun

Ilustrasi bubuk cajun/Magnific
JawaPos.com-Cabai menjadi salah satu bumbu penting yang kerap digunakan untuk menambah cita rasa pada masakan.
Sensasi pedas sudah sangat familiar bagi lidah masyarakat Indonesia, berbagai masakan Indonesia juga cenderung memiliki karakter rempah yang kuat dan cita rasa pedas, salah satu contohnya adalah sambal.
Namun, belakangan harga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi kemendag.go.id pada (8/10) harga cabai merah keriting tercatat mencapai angka Rp 69.883 per kg naik sebesar 1,55%.
Selanjutnya, untuk harga cabai rawit merah mencapai Rp 81.252 per kg, sedangkan cabai merah besar berada di angka Rp 59.044 per kg.
Menurut informasi dari radarsurabaya.jawapos.com kenaikan harga cabai juga berdampak pada harga sejumlah sayuran lain.
Kondisi tersebut membuat sebagian pembeli mulai mengurangi konsumsi dan pembelian cabai.
Kenaikan harga cabai salah satunya disebabkan oleh penurunan produksi akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang.
Jika anda sedang berhemat namun, tetapi tetap ingin menikmati masakan dengan cita rasa pedas, tidak perlu khawatir.
Di tengah harga cabai yang semakin meroket, terdapat sejumlah rempah dan bahan lain yang dapat digunakan untuk memberikan sensasi pedas pada masakan.
Berdasarkan informasi dari laman theasianparent dan pigijo beberapa bahan berikut dapat menjadi alternatif cabai untuk memberikan sensasi pedas, sekaligus memperkaya cita rasa masakan.
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Jawa Pos
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