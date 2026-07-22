Arsenal Gagal Gaet Morgan Rogers, Ini 5 Alternatif Penggantinya

Arsenal harus mencari sosok pengganti setelah Morgan Rogers resmi memperkuat Chelsea. (Chelsea FC)
JawaPos.com - Arsenal sempat hampir menaruh seluruh harapan pada sosok Morgan Rogers. Berambisi melakukan gebrakan besar untuk memperkuat lini serang musim panas ini dengan mendatangkan pemain penting Aston Villa tersebut.
Bahkan The Gunners memandang pemain timnas Inggris itu sebagai sosok kunci yang akan membantu mereka melanjutkan momentum setelah meraih gelar juara Premier League pertama dalam 22 tahun.
Namun demikian Arsenal ragu untuk memenuhi harga yang diminta Villa kendati telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain.
Mengetahui hal itu, rival sekota mereka, Chelsea, tak segan menggelontorkan dana fantastis sebesar GBP 117 juta sesuai yang diminta Villa.
Langkah The Blues yang berani dalam menikung perburuan Rogers, membuat Arsenal mau tak mau harus cari alternatif pemain pengganti Rogers.
Bukan tanpa alasan ia direbutkan banyak klub besar Liga Inggris, Rogers adalah pemain serbabisa yang mampu beroperasi tepat di belakang penyerang tengah, namun juga telah membuktikan kemampuannya di level tertinggi saat bermain di posisi sayap kiri.
Karena transfer Rogers batal terwujud, berikut adalah lima alternatif yang bisa dibidik oleh Arsenal.
Salah satu tim Liga Inggris, Liverpool sempat tertarik pada Yan Diomande di awal bursa transfer musim panas sebelum mengetahui bahwa winger muda berbakat tersebut lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain.
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