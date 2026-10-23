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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01.57 WIB

In This Economy! Harga Prohe Makin Mahal, 7 Sayuran Kaya Protein Ini Bisa Jadi Alternatif Pendamping

Ilustrasi daun singkong rebus. (Magnific) - Image

Ilustrasi daun singkong rebus. (Magnific)

JawaPos.com - Protein hewani (Prohe) belakangan mengalami kenaikan harga. Padahal, asupan protein sangat penting terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan ibu hamil.

Prohe umumnya dikonsumsi sebagai lauk pauk. Mulai dari ikan, ayam, daging, telur, udang, dan juga susu. 

Prohe berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, membentuk sel darah merah, serta menunjang fungsi otak dan saraf.

In this economy, kemungkinan anda perlu memperhatikan kondisi pengeluaran agar kebutuhan protein keluarga tetap terpenuhi.

Jika persediaan prohe terbatas, beberapa sayuran yang mengandung protein dapat menjadi pilihan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan harian anda.

Namun, perlu diingat bahwa kandungan protein dalam sayuran umumnya lebih rendah dibandingkan prohe. 

Sayuran berprotein tidak sepenuhnya menggantikan peran prohe, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan gizi cukup.

Prohe tetap penting, sementara sayuran dapat menjadi pelengkap untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi.

Editor: Novia Tri Astuti
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