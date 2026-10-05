Resep Indomie Kuah Homemade, Punya Racikan Versi Bocil dan Dewasa

JawaPos.com - Indomie kuah menjadi salah satu menu praktis yang sering diandalkan ketika ingin makan sesuatu yang hangat dan gurih. Namun, bagi yang ingin membuat versi racikan sendiri, bumbunya ternyata bisa disesuaikan berdasarkan selera.

Resep Indomie kuah homemade ini dibagikan oleh akun Instagram @widyhardaningtyas. Dalam resepnya, terdapat dua racikan bumbu yang bisa dipilih, yaitu versi bocil dan versi dewasa.

Perbedaan keduanya terutama terletak pada penggunaan jenis kaldu dan tambahan cabai bubuk. Racikan versi bocil menggunakan kaldu bubuk varian chicken and butternut pumpkin, sedangkan versi dewasa memakai perpaduan kaldu ayam dan kaldu jamur.

Keduanya menggunakan minyak homemade sebagai salah satu komponen racikan. Menurut resepnya, minyak tersebut dibuat terlebih dahulu dari kulit ayam sebelum dicampurkan dengan bumbu lainnya.

Bahan:

Racikan bocil:

1 sendok teh kaldu bubuk varian chicken and butternut pumpkin

1/2 sendok teh garam

Daun bawang kering secukupnya

1 sendok makan minyak homemade

Racikan dewasa:

1 sendok teh kaldu ayam bubuk

1/2 sendok teh garam

1 sendok teh kaldu jamur

Cabai bubuk secukupnya

Daun bawang kering secukupnya

1 sendok makan minyak homemade

Bahan pelengkap:

Mi instan kuah atau mi rebus sesuai kebutuhan

Kulit ayam secukupnya untuk membuat minyak homemade

Cara Pembuatan:

1. Buat minyak homemade terlebih dahulu dengan memasak kulit ayam hingga minyaknya keluar. Sisihkan minyak yang dihasilkan.

2. Untuk versi bocil, campurkan kaldu bubuk chicken and butternut pumpkin, garam, daun bawang kering, dan minyak homemade dalam mangkuk.

3. Untuk versi dewasa, campurkan kaldu ayam bubuk, garam, kaldu jamur, cabai bubuk, daun bawang kering, dan minyak homemade.

4. Rebus mi hingga matang sesuai kebutuhan, kemudian siapkan bersama kuahnya.

5. Tuangkan mi dan kuah ke dalam mangkuk berisi racikan bumbu. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

6. Sajikan selagi hangat.

Indomie kuah homemade ini bisa menjadi alternatif ketika ingin mencoba racikan bumbu sendiri tanpa harus menggunakan bumbu kemasan. Dua pilihan racikan juga memungkinkan satu menu disajikan dengan tingkat rasa yang berbeda sesuai selera.

Dikutip dari Instagram @widyhardaningtyas, penggunaan jenis kaldu pada racikan bocil perlu diperhatikan karena varian yang berbeda dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda pula. Sementara untuk versi dewasa, tambahan cabai bubuk bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan.