Resep Indomie Kuah Keju Creamy, Kreasi Mi Instan Gurih yang Cocok Dinikmati saat Cuaca Dingin

JawaPos.com - Mi instan selalu menjadi penyelamat saat lapar melanda dan waktu memasak terbatas. Namun, jika bosan dengan cara penyajian biasa, kreasi Indomie Kuah Keju dari Instagram @martinpraja bisa menjadi inspirasi yang menarik untuk dicoba. Perpaduan mi instan, susu, dan keju menghasilkan kuah creamy yang gurih, lembut, sekaligus mengenyangkan.

Berbeda dari mi kuah pada umumnya, resep ini menghadirkan sensasi rasa yang lebih kaya berkat tambahan keju leleh dan susu. Teksturnya menjadi lebih creamy, sementara aroma bawang putih memberikan sentuhan gurih yang membuat hidangan semakin menggoda.

Tak hanya mudah dibuat, menu ini juga cocok dinikmati saat cuaca dingin, musim hujan, atau ketika ingin menikmati comfort food sederhana dengan cita rasa berbeda.

Belakangan ini, berbagai kreasi mi instan semakin populer karena mampu menghadirkan pengalaman makan yang berbeda tanpa harus menggunakan banyak bahan. Salah satunya adalah Indomie Kuah Keju yang menggabungkan rasa gurih khas bumbu mi instan dengan creamy-nya susu dan keju.

Kuah yang dihasilkan memiliki tekstur lebih kental dibanding mi kuah biasa. Saat disantap hangat, rasa gurih dan creamy berpadu sempurna dengan mi yang kenyal.

Tambahan chilli oil, cabai rawit, dan daun bawang juga membuat hidangan ini memiliki lapisan rasa yang lebih kompleks dan tidak mudah membuat enek.

Bahan Indomie Kuah Keju

1-2 siung bawang putih, cincang

1 bungkus mi instan goreng

1/2 blok keju quick melt

150 ml susu UHT

100 ml air



Topping

Chilli oil secukupnya

Cabai rawit merah secukupnya

Daun bawang iris secukupnya



Cara Membuat Indomie Kuah Keju

1. Panaskan wajan atau panci kecil.

2. Tumis bawang putih cincang hingga harum dan sedikit keemasan.

3. Tuangkan susu UHT dan air.

4. Masak hingga campuran mulai mendidih.

5. Masukkan keju lalu aduk hingga meleleh dan tercampur rata.

6. Tambahkan mi instan beserta bumbunya.

7. Masak hingga mi mencapai tingkat kematangan yang diinginkan.

8. Aduk sesekali agar kuah tetap lembut dan tidak pecah.

9. Tuang ke dalam mangkuk saji.

10. Tambahkan chilli oil, irisan cabai rawit merah, dan daun bawang sebagai topping.

11. Sajikan selagi hangat.

Susu memberikan tekstur yang lebih creamy sekaligus membantu menyeimbangkan rasa gurih dari bumbu mi instan. Sementara itu, keju menambahkan sensasi gurih yang lebih kaya serta membuat kuah menjadi lebih kental.

Kombinasi keduanya sering digunakan dalam berbagai kreasi mi modern karena mampu menghasilkan rasa yang mirip hidangan pasta creamy, tetapi dengan proses yang jauh lebih sederhana.