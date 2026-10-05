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Nola Amalia Rosyada
Senin, 5 Oktober 2026 | 20.53 WIB

Resep Bakwan Goreng Keju Crot, Bakgornya Renyah dengan Isian Keju

Potret bakwan goreng keju crot ala menu Chindo tapi tetap halal. (instagram.com/@jennidish) - Image

Potret bakwan goreng keju crot ala menu Chindo tapi tetap halal. (instagram.com/@jennidish)

JawaPos.com - Bakwan goreng bisa menjadi camilan yang lebih menarik ketika diberi isian keju. Perpaduan adonan ayam dengan filling gurih di bagian tengah membuat bakwan goreng ini punya kejutan saat digigit.

Resep bakwan goreng keju crot ini dibagikan oleh akun Instagram @jennidish. Dalam unggahannya, hidangan ini disebut sebagai menu Chindo halal yang dapat menghasilkan sekitar 20 bakwan dengan modal sekitar Rp40 ribuan.

Adonan bakwan dibuat dari campuran paha dan dada ayam, bawang goreng, kecap asin, minyak wijen, telur, serta tepung tapioka. Baking powder juga ditambahkan ke dalam adonan sebelum bakwan dibentuk dan diisi dengan campuran keju.

Filling-nya menggunakan cheese spread yang dicampur dengan mayones, air panas, bawang putih cincang, garam, dan merica. Campuran tersebut menjadi isian yang memberikan rasa gurih pada bagian tengah bakwan.

Bahan:
Adonan bakwan:
250 gram paha ayam
150 gram dada ayam
3 bawang merah goreng
2 bawang putih goreng
7 kotak es batu
1,5 sendok makan kecap asin
1 sendok teh kaldu bubuk
Garam secukupnya
Merica secukupnya
1 sendok makan minyak wijen
1 butir telur
8 sendok makan tepung tapioka
1 sendok teh baking powder

Cheese filling:
2 sendok makan cheese spread
1 sendok makan mayones
2-3 sendok makan air panas
Garam secukupnya
Merica secukupnya
1/2 bawang putih, cincang

Cara Pembuatan:
1. Siapkan paha dan dada ayam, kemudian haluskan bersama bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan es batu.
2. Tambahkan kecap asin, kaldu bubuk, garam, merica, minyak wijen, dan telur. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.
3. Masukkan tepung tapioka dan baking powder, kemudian aduk kembali sampai menjadi adonan yang dapat dibentuk.
4. Buat cheese filling dengan mencampurkan cheese spread, mayones, air panas, bawang putih cincang, garam, dan merica. Aduk hingga rata.
5. Ambil sebagian adonan bakwan, pipihkan, lalu beri cheese filling di bagian tengah. Tutup kembali adonan hingga isian berada di dalam.
6. Panaskan minyak, kemudian goreng bakwan hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan.
7. Angkat dan tiriskan. Sajikan selagi hangat agar isian keju tetap terasa saat disantap.

Bakwan goreng keju crot bisa disajikan sebagai camilan sore maupun suguhan di rumah. Isian keju juga membuat bakwan goreng ini berbeda dari versi biasa yang hanya mengandalkan adonan ayam sebagai bagian utamanya.

Dikutip dari Instagram @jennidish, resep ini menghasilkan sekitar 20 bakwan dengan perkiraan modal Rp40 ribuan. Kreatornya juga menyebut resep tersebut halal sehingga bisa menjadi pilihan untuk menu Chindo rumahan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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