Resep Soy Glazed Enoki Mushroom, Enoki dengan Saus Kedelai Gurih Manis

JawaPos.com - Jamur enoki sering diolah menjadi gorengan dengan balutan tepung hingga renyah. Namun, ada cara lain yang tak kalah sederhana untuk menikmati jamur ini, yaitu dengan memasaknya langsung di atas pan lalu disiram saus berbumbu.

Resep soy glazed enoki mushroom ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Dalam resepnya, enoki dimasak hingga permukaannya mengalami karamelisasi sebelum dilapisi saus berbahan dasar dark soy sauce.

Saus tersebut dibuat dari perpaduan dark soy sauce, mirin halal, gula, dan air. Larutan maizena kemudian digunakan untuk membantu menghasilkan saus dengan konsistensi yang lebih kental sehingga dapat melapisi jamur dengan baik.

Sebagai pelengkap, enoki diberi taburan furikake, biji wijen, dan daun bawang. Kombinasi tersebut membuat sajian sederhana ini memiliki tambahan aroma dan tekstur saat disantap.

Bahan:

1 bungkus jamur enoki

1 sendok makan dark soy sauce

1 sendok makan mirin halal

1 sendok teh gula pasir

1/2 gelas air

1 sendok teh tepung maizena

Furikake secukupnya

Biji wijen secukupnya

Daun bawang secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Bersihkan jamur enoki dan potong bagian pangkalnya. Pisahkan jamur agar lebih mudah dimasak.

2. Panaskan pan, kemudian masak enoki hingga bagian permukaannya berubah warna dan mengalami karamelisasi.

3. Campurkan dark soy sauce, mirin halal, gula pasir, dan air dalam wadah.

4. Larutkan tepung maizena dengan sedikit air, kemudian sisihkan.

5. Tuangkan campuran saus ke dalam pan berisi enoki. Masak hingga saus mulai meresap.

6. Tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus mengental dan melapisi jamur.

7. Angkat enoki, kemudian sajikan dengan taburan furikake, biji wijen, dan irisan daun bawang.

Soy glazed enoki mushroom bisa menjadi pilihan sederhana untuk mengolah enoki dengan cara berbeda. Hidangan ini dapat disantap sebagai lauk pendamping nasi atau disajikan sebagai menu tambahan dalam sekali makan.