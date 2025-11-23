Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 08.28 WIB

13 Rekomendasi Kuliner Bebek Goreng Nikmat di Malang, dari Kremes Menggoda Hingga Sambal Mangga Yang Gugah Selera

15 rumah makan Bebek Goreng./ - Image

15 rumah makan Bebek Goreng./

JawaPos.com - Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner bebek goreng paling beragam dan berkualitas di Jawa Timur.

Dari bebek goreng berbumbu rempah khas hingga bebek kremes dengan sambal mangga yang menggugah selera, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menawarkan keunikan cita rasa tersendiri mulai dari pilihan bumbu, tekstur daging, hingga menu pelengkap yang semakin memperkaya pengalaman bersantap.

Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Cari Kuliner Indonesia pada  Senin (8/6), berikut 13 rekomendasi kuliner bebek goreng enak di Malang.

1. Bebek Gong Malang

Bebek Gong di Jalan Cokroaminoto No. 2D, Klojen, dan Jalan Ciliwung, menghadirkan bebek goreng dengan daging sangat lembut berbumbu khas yang bisa dinikmati dengan nasi hangat sepuasnya tanpa tambahan biaya.

Tersedia juga menu bebek kremes bertepung gurih yang nikmat dicocol sambal pedas, pilihan ayam, ikan, aneka penyetan, dan minuman andalan Es Durian, dengan harga mulai Rp23.000 per porsi.

2. Bebek Sinjay

Bebek Sinjay hadir di dua cabang yaitu di Ruko Taman Niaga No. 17D, Jalan Kendalsari Barat I, dan Jalan Perusahaan No. 16, Tanjungtirjo, Singosari, menghadirkan bebek goreng sangat empuk yang ditaburi bubuk kriuk khas dan disajikan dengan sambal mangga pedas asam yang sangat khas.

Cita rasa sambal mangga yang memadukan kepedasan dan keasaman menjadi daya tarik utama yang membuat warung ini selalu ramai setiap harinya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Rekomendasi Kuliner Seafood Lezat di Malang yang Sering Jadi Rujukan Pecinta Masakan Laut - Image
Kuliner

10 Rekomendasi Kuliner Seafood Lezat di Malang yang Sering Jadi Rujukan Pecinta Masakan Laut

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.27 WIB

17 Spot Kuliner Lezat dekat Stasiun Malang, Dari Bakso Legenda hingga Rawon Terkenal - Image
Kuliner

17 Spot Kuliner Lezat dekat Stasiun Malang, Dari Bakso Legenda hingga Rawon Terkenal

Selasa, 9 Juni 2026 | 08.21 WIB

10 Pilihan Kuliner Seafood Lezat di Malang yang Sering Jadi Rujukan Pecinta Masakan Laut - Image
Kuliner

10 Pilihan Kuliner Seafood Lezat di Malang yang Sering Jadi Rujukan Pecinta Masakan Laut

Senin, 8 Juni 2026 | 16.57 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore