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Senin, 8 Juni 2026 | 16.39 WIB

Rekomendasi 11 Penyetan Nampol di Malang, Kuliner Lokal yang Selalu Diburu karena Sambalnya yang Nagih

Rekomendasi kuliner penyetan enak di Malang (Magnific/Edgunn) - Image

Rekomendasi kuliner penyetan enak di Malang (Magnific/Edgunn)

JawaPos.com – Bagi para pencinta kuliner yang sedang berkunjung ke Malang, menjelajahi kelezatan hidangan lokal tentu menjadi agenda wajib.

Salah satu sajian menggoda yang tidak boleh dilewatkan adalah kehangatan menu penyetan dengan sambal pedasnya yang khas.

Berbagai warung lokal kini menawarkan kombinasi lauk gurih dan racikan cabai segar yang siap memanjakan lidah.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada  Senin (8/6), berikut sebelas rekomendasi kuliner penyetan enak di Malang.

1. Penyetan Mbak Ris

Rumah makan ini beralamat lengkap di Jalan Bendungan Sengguruh Nomor 24 yang melayani pemesanan via daring.

Kamu bisa memesan aneka paket lauk seperti ayam, lele, maupun udang krispi dengan harga yang sangat ramah kantong.

Tersedia juga varian mie pedas, bubur ayam, hingga camilan manis seperti ropang untuk melengkapi pilihan makan kamu.

2. Sego sambel cak uut

Destinasi populer yang selalu ramai pengunjung ini dapat kamu temukan di Jalan Simpang Raya Langsep Nomor 41.

Editor: Candra Mega Sari
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