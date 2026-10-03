Cicip 5 Sajian Kue Berkelas Chef Reynold Poernomo dalam Keseharian



JawaPos.com - Sajian bercita rasa premium kerap dikaitkan dengan perayaan atau momen khusus. Namun, sejumlah kreasi pastry kini dirancang agar pengalaman tersebut dapat dinikmati dalam keseharian.

Hal tersebut terlihat dalam kolaborasi product co-creation antara Harvest dan Chef Reynold Poernomo. Kolaborasi ini menghadirkan lima kreasi baru yang memadukan craftsmanship pastry dengan eksplorasi cita rasa modern.

Chef Reynold menjelaskan kreasi tersebut dibuat dengan pendekatan yang tetap mudah dinikmati dalam berbagai kesempatan. Pada kategori cake, ia mengeksplorasi rasa yang familiar dengan sentuhan yang lebih berkelas, tetapi tetap ringan.





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"Lewat kolaborasi ini, kami ingin membawa perspektif kuliner berbasis dunia ke dalam kreasi yang tetap approachable dan enjoyable, sehingga bisa dinikmati dan menjadi bagian dari berbagai momen sehari-hari," ujar Reynold saat diwawancarai pada Kamis (1/10/2026).

Berikut lima kreasi yang dapat menjadi pilihan untuk menikmati sajian premium dalam keseharian:

1. Apple in Wonderland

Apple in Wonderland merupakan interpretasi modern dari chiffon cake yang memiliki tekstur ringan dan airy. Kreasi ini memadukan aroma floral jasmine tea, honey citron, dan fresh apple.

Perpaduan tersebut menghasilkan rasa yang lembut dengan sentuhan segar dari apel. Tekstur pada setiap lapisan juga dibuat memberikan kejutan saat disantap.

2. The Cloud Nine

Pecinta cokelat dapat mencoba The Cloud Nine yang tersedia dalam format Whole Cake maupun Petite Cloud Nine untuk porsi personal.

Kreasi ini menggunakan chocolate sponge yang moist dengan ganache yang creamy dan smooth. Belgian Chocolate dan karamel memberikan karakter cokelat yang intens, tetapi tetap dibuat seimbang.

Menariknya, terdapat chocolate bonbon sebagai elemen kejutan di dalam sajian. Kreasi ini dirancang sebagai bentuk light indulgence, sehingga rasa cokelat tidak terasa terlalu pekat maupun manis.

3. Mango Sticky Rice Danish

Cita rasa Asia dipadukan dengan teknik pastry Prancis dalam Mango Sticky Rice Danish.Kreasi ini terinspirasi dari hidangan mango sticky rice khas Thailand.

Lapisan danish yang renyah dan buttery dipadukan dengan rasa manis segar mangga. Sentuhan calamansi turut memberikan rasa asam yang menyegarkan.

4. Parmesan Schmaltz Danish

Bagi penyuka rasa gurih, Parmesan Schmaltz Danish menawarkan perpaduan danish berlapis yang renyah dengan chicken schmaltz yang savory.

Keju Parmesan melengkapi karakter gurih pada pastry. Perpaduan tersebut memberikan alternatif rasa bagi penikmat viennoiserie yang biasanya identik dengan cita rasa manis.

5. Patty Melt Bun

Patty Melt Bun membawa konsep comfort food ke dalam kreasi bakery. Sajian ini memadukan premium beef patty yang juicy, caramelized onion, lelehan keju, dan bun yang lembut.

Kombinasi rasa gurih dan manis dari caramelized onion membuatnya dapat dinikmati sebagai pilihan makanan yang lebih mengenyangkan dibandingkan pastry pada umumnya.