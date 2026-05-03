Kurang Afdol Jika Belum Cicipi 12 Kue Khas Surabaya Ini Saat Berkunjung ke Kota Pahlawan

JawaPos.com - Kue khas Surabaya adalah salah satu kuliner paling ikonik dari kota pahlawan ini, hadir dalam berbagai bentuk dari kue kering renyah hingga kue basah lembut yang menggugah selera.

Setiap kue punya keistimewaan tersendiri, mulai dari bahan baku premium, proses pembuatan yang unik, hingga sejarah panjang yang menjadikannya bagian dari identitas budaya kota ini.

Dari kue yang lahir dari akulturasi budaya Belanda dan Tionghoa hingga kue kekinian yang pertama kali muncul pada 2017, ragam kue khas Surabaya sangat tidak ada habisnya untuk dieksplorasi.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Minggu (3/5), berikut 12 rekomendasi kuliner kue khas Surabaya.

1. Lapis legit

Kue yang merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia, Belanda, dan Tionghoa ini hadir dengan bahan-bahan premium dan proses pembuatan yang sangat telaten dan memakan waktu lama.

Kue ini biasanya hadir di momen-momen spesial seperti perayaan dan hari besar keagamaan karena kualitas bahan dan proses pembuatannya yang sangat istimewa.