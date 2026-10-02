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Mustika Pertiwi
Jumat, 2 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Cita Rasa Creamy Gelato Matcha, Bubuk Hijau dari Uji Kyoto Berpadu Susu Segar

Gelato ini menggunakan ceremonial-grade matcha dari Uji, Kyoto. (IST)

 
JawaPos.com - Kuliner gelato bercita rasa matcha sudah tidak asing di lidah masyarakat Indonesia. Tapi ternyata, tiap bubuk matcha memiliki rasa yang unik terlebih jika dipadukan dengan yogurt susu segar.
 
Seperti Gelato Yogurt Drink Matcha dari Hometown Artisan Dairy. Gelato ini menggunakan ceremonial-grade matcha dari Uji, Kyoto, yang diolah secara cermat melalui proses penggilingan tradisional menggunakan batu hingga menghasilkan bubuk yang halus, harum, dan memiliki cita rasa umami. 
 
Matcha ini kemudian dipadukan dengan gelato yogurt yang memiliki tekstur lebih kental dan lembut.  Perpaduan tersebut menghadirkan karakter rasa yang khas. Cita rasa gurih atau umami dari matcha berpadu dengan rasa asam dan manis yogurt sehingga menghasilkan sensasi yang creamy saat dinikmati. 
 
 
Menggunakan Ceremonial-Grade Matcha 
 
Hometown Artisan Dairy memilih matcha yang berasal dari Uji, Kyoto, Jepang sebagai bahan utama varian terbarunya. Matcha yang digunakan termasuk kategori ceremonial-grade dan melalui proses pengolahan yang mempertahankan karakter khasnya. 
 
Matcha tersebut berasal dari pucuk daun teh muda yang dipanen pada masa panen pertama atau first flush. Masa panen ini berlangsung sekitar April hingga Mei, bertepatan dengan musim semi di Jepang. 
 
Hasil panen pertama tersebut dapat menghasilkan matcha dengan warna yang cerah, rasa manis yang lembut, aroma  khas, dan cita rasa umami. 
 
Mengapa Memilih Uji?
 
Pemilihan Uji, Kyoto sebagai asal matcha tidak terlepas dari sejarah kawasan tersebut dalam produksi teh Jepang. Wilayah ini memiliki tradisi teh yang telah berkembang secara turun menurun dan menjadi bagian dari identitas budaya teh Jepang. 
 
Berasal dari Susu Segar Lampung 
 
JIka matcha berasal dari Jepang, bahan dasar yogurt dalam produk ini berasal dari Indonesia. Hometown Artisan Dairy menggunakan susu segar dari peternakan sapi perah skala kecil miliknya di Terbanggi, Lampung. 
 
Susu tersebut diperah dari sapi yang dirawat di peternakan lokal, kemudian diolah dan difermentasi menjadi yogurt untuk mempertahankan kesegaran alaminya. 
 
Senior Brand Manager Hometown Artisan Dairy, Natasha Johannes mengatakan sekitar 63% bahan yogurt berasal dari susu segar yang diambil langsung dari peternakan di Lampung.
 
"Yogurt kami ini fresh yogurt, terbuat dari real milk, susu sapi asli. Kemudian dilakukan fermentasi," ujar Natasha dalam sesi peluncuruan Gelato Yogurt Drink Matcha, pada Rabu (30/9). 
 
Pahit Matcha Bertemu Asam Manis Yogurt 
 
Perpaduan matcha dan yogurt menghasilkan rasa yang tidak hanya mengandalkan karakter manis. Matcha memberikan rasa pahit dan umami sedangkan yogurt menghadirkan rasa asam dan manis. 
 
Japanese Content Creator sekaligus matcha enthusiast, Miyu Okazaki mengatakan aroma matcha terasa ketika pertama kali  dirinya mencoba produk tersebut. 
 
"Saya kaget, langsung ada rasa matcha nya ketika saya minum. Tak hanya itu, ada wangi matchanya pula." ujar Miyu. 
 
Menurut Miyu, rasa pahit dan gurih dari matcha dapat menjadi seimbang ketika dipadukan dengan yogurt yang creamy serta memiliki rasa asam dan manis. 
 
Karakter tersebut membuat matcha tetap menjadi bagian yang menonjol dalam produk tanpa sepenuhnya menutupi rasa yogurt. 
 
Mengutamakan Asal Bahan 
 
Pemilihan bahan dari dua wilayah berbeda menjadi bagian dari konsep authentic origins yang dikembangkan Hometown Artisan Dairy. 
 
Natasha mengatakan pemilihan matcha Uji dilakukan setelah perusahaan melihat meningkatnya minat masyarakat terhadap produk cita rasa matcha. 
 
"Kami sudah melihat di market, matcha itu booming di Jakarta. Jika kita lihat di kafe-kafe sekarang minuman dan makanan pasti ada menu matchanya," tambah Natasha. 
 
Namun, penggunaan matcha tersebut tidak hanya didasarkan pada tren. Head of Fruit Based & Dairy, Hometown Artisan Dairy, Ricky Saputra menyebutkan perusahaan telah melakukan riset mengenai asal matcha yang digunakan untuk memastikan bahan tersebut sesuai dengan konsep autentisitas produk. 
 
"The idea kenapa kami launching gelato matcha ini karena kuncinya adalah otentisiti. Matcha ini kami tidak mau yang sembarang matcha, makanya kami melakukan research," ujar Ricky. 
 
Konsep tersebut kemudian diterapkan melalui penggunaan ceremonial-grade matcha dari Uji, Kyoto, serta susu segar dari peternakan lokal di Lampung. 

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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