Jangan Asal Pilih Susu Segar, Ahli Gizi: Kualitas Nutrisi Dipengaruhi Proses Produksi

JawaPos.com – Susu segar bisa menjadi pilihan minuman untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga tiap hari. Mengandung 100 persen susu sapi tanpa campuran, susu segar dipercaya mengandung nutrisi baik tanpa gula tambahan.

Tapi, banyaknya produk susu segar di pasaran, masyarakat perlu pintar dalam memilih. Salah satunya mempertimbangkan bagaimana produk susu segara tersebut dihasilkan dari hulu hingga hilir.

Diungkapkan, Ahli Gizi, Vrischika Bella, susu merupakan salah satu sumber nutrisi penting karena mengandung protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung kebutuhan nutrisi harian. Karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami bahwa kualitas susu juga dipengaruhi oleh sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga komposisi yang digunakan.

Menurutnya, menghadirkan produk susu yang berkualitas sekaligus nikmat tidak hanya berbicara soal rasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong gaya hidup yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia.

“Ketika kualitas yang baik diiringi dengan rasa yang nikmat, konsumsi susu dapat menjadi kebiasaan yang lebih mudah dan menyenangkan untuk dijalani,” jelas Vrischika dalam konferensi pers Hometown Artisan Dairy baru-baru ini.

Senada dengan Vrischika, Natasha Johannes, Brand Director Hometown Artisan Dairy, mengungkapkan, konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan rasa dan kandungan nutrisi dalam memilih susu, tetapi juga bagaimana produk diproduksi serta bagaimana kualitasnya dijaga sejak awal. Untuk itu, Hometown Artisan Dairy sendiri, melanjutkan komitmennya melalui peternakan skala kecil.

Langkah ini berfokus pada kesehatan sapi, kualitas pakan, dan proses produksi yang terjaga dari hulu hingga hilir untuk menghasilkan susu segar berkualitas bagi keluarga modern. Seperti Hometown Artisan Dairy kini hadir dengan 14 nutrisi esensial dan diproses melalui pasteurisasi suhu rendah di bawah 100°C untuk menjaga karakter alami susu, mulai dari rasa, tekstur, hingga nutrisinya.