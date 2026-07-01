Cara Pevita Pearce Menjaga Kesehatan: Dari Aktivitas Fisik, Jaga Asupan, hingga Perhatikan Kesehatan Usus

JawaPos.com - Aktris Pevita Pearce sangat menjaga kesehatan dengan menerapkan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari aktif bergerak, menjaga asupan makanan bergizi, hingga memperhatikan kesehatan pencernaan.

Bagi aktris sekaligus healthy lifestyle enthusiast tersebut, menjaga tubuh tetap bugar tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui rutinitas sehat yang dijalankan setiap hari.

Aktivitas fisik seperti melakukan olahraga yang disukai bisa menjadi pilihan sekaligus kebiasaan. Pevita sendiri suka dengan olahraga angkat beban, pilates, dan melakukan yoga. Dia juga mengimbanginya dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi.

Tak hanya itu, yang juga dilakukan Pevita Pearce adalah dengan memberi perhatian yang serius pada kesehatan usus, mengingat sistem pencernaan memiliki peran penting dalam mendukung kondisi tubuh secara menyeluruh, termasuk fungsi pencernaan, daya tahan tubuh, dan keseimbangan metabolisme.

Salah satu kebiasaan yang dilakukan Pevita Pearce untuk mendukung kesehatan ususnya adalah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt.

"Bagi saya, menjaga kesehatan dimulai dari hal-hal sederhana seperti aktif bergerak, menjaga asupan gizi setiap hari, dan istirahat yang cukup. Selain itu, saya juga memperhatikan kesehatan pencernaan karena tubuh yang sehat dimulai dari keseimbangan dari dalam," kata Pevita Pearce dalam keterangannya.

Bagi Pevita, mengonsumsi yogurt yang menjadi sumber probiotik sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan pencernaan sekaligus menjadi pilihan yang praktis untuk dikonsumsi sehari-hari.

"Saya senang mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengonsumsi yogurt setiap hari untuk menjaga kesehatan pencernaan," ungkap Pevita Pearce yang merupakan Brand Ambassador Biokul.

Apa yang diungkapkan Pevita Pearce tersebut sejalan dengan pernyataan dokter spesialis gizi klinik dr. Diana Felicia Suganda. Menurutnya, yogurt memiliki kandungan bakteri baik dalam probiotik yang dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat.