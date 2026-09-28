Tak Perlu Pengawet, Begini Cara Membuat Sambal Terasi yang Tahan Lebih Lama

Resep Sambal Terasi yang Tahan Lama. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bagi banyak orang Indonesia, sambal menjadi pelengkap yang sulit dipisahkan dari waktu makan. Salah satu yang paling populer adalah sambal terasi, dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas terasi yang mampu membuat hidangan sederhana terasa semakin nikmat.

Sayangnya, sambal buatan sendiri terkadang tidak dapat bertahan lama jika cara pengolahan dan penyimpanannya kurang tepat. Kabar baiknya, ada cara sederhana untuk membuat sambal terasi yang bisa disimpan lebih lama tanpa harus menambahkan bahan pengawet.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal terasi pedas dan gurih yang praktis dibuat di rumah sekaligus cocok dijadikan stok.

Bahan-bahan 10 siung bawang putih, potong

15 siung bawang merah, potong

5 butir kemiri, memarkan

15 cabai rawit

20 gram cabai kering yang telah direndam air hangat atau 10–15 cabai merah

1 buah tomat

6 buah terasi

1 batang serai

2 lembar daun salam

100 ml minyak