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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 29 September 2026 | 03.44 WIB

Tak Perlu Pengawet, Begini Cara Membuat Sambal Terasi yang Tahan Lebih Lama

Resep Sambal Terasi yang Tahan Lama. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Bagi banyak orang Indonesia, sambal menjadi pelengkap yang sulit dipisahkan dari waktu makan. Salah satu yang paling populer adalah sambal terasi, dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas terasi yang mampu membuat hidangan sederhana terasa semakin nikmat.

Sayangnya, sambal buatan sendiri terkadang tidak dapat bertahan lama jika cara pengolahan dan penyimpanannya kurang tepat. Kabar baiknya, ada cara sederhana untuk membuat sambal terasi yang bisa disimpan lebih lama tanpa harus menambahkan bahan pengawet.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal terasi pedas dan gurih yang praktis dibuat di rumah sekaligus cocok dijadikan stok.

Bahan-bahan

  • 10 siung bawang putih, potong

  • 15 siung bawang merah, potong

  • 5 butir kemiri, memarkan

  • 15 cabai rawit

  • 20 gram cabai kering yang telah direndam air hangat atau 10–15 cabai merah

  • 1 buah tomat

  • 6 buah terasi

  • 1 batang serai

  • 2 lembar daun salam

  • 100 ml minyak

  • 150 ml air

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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