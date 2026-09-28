Resep Daging Oseng Mercon, Pedas Gurih yang Bikin Nagih

Potret daging oseng mercon dengan banyak cabai, daging sapi empuk, dan bumbu gurih. (instagram.com/@firhanmci6)
JawaPos.com - Punya daging sapi di rumah dan ingin mengolahnya menjadi lauk dengan rasa yang kuat? Daging oseng mercon bisa menjadi pilihan. Hidangan ini memadukan potongan daging sapi dengan banyak cabai, sehingga menghasilkan cita rasa pedas yang cocok bagi pencinta makanan bercita rasa nendang.
Resep daging oseng mercon kali ini dibagikan oleh akun Instagram @firhanmci6. Dalam unggahannya, ia menceritakan bahwa masakan tersebut bahkan membuat tetangganya berkali-kali menelepon untuk meminta resep karena merasa rasanya begitu nagih.
Sebelum ditumis bersama bumbu, daging sapi terlebih dahulu dipresto dengan serai, lengkuas, kaldu bubuk, lada, garam, dan air. Setelah empuk, daging kemudian dimasak kembali bersama bumbu cabai dan berbagai bahan tambahan hingga bumbunya meresap.
Bahan
600-1.000 gram daging sapi
1 batang serai
1 ruas jari lengkuas
2 sdt kaldu bubuk
1 sdt lada
1 sdt garam
1-1,5 liter air
Bumbu boom:
20 buah cabai hijau keriting
10 buah cabai merah keriting
2 buah cabai merah besar
12 siung bawang merah
8 siung bawang putih
Bahan tambahan:
10 lembar daun jeruk
30 buah cabai rawit hijau
½ ruas jari lengkuas
1 buah tomat merah
3 buah tomat hijau
1 sdm saus tiram
2 sdm larutan asam jawa
1½ sdt kaldu bubuk
2 sdt gula
1½ sdt micin
100 ml air rebusan daging
Cara Pembuatan
1. Bersihkan daging sapi, lalu potong sesuai selera. Masukkan daging ke dalam panci presto bersama serai, lengkuas, kaldu bubuk, lada, garam, dan air.
2. Presto daging hingga empuk. Setelah matang, sisihkan daging dan ambil 100 ml air rebusannya untuk digunakan saat proses menumis.
3. Siapkan bumbu boom dengan menghaluskan cabai hijau keriting, cabai merah keriting, cabai merah besar, bawang merah, dan bawang putih.
4. Potong atau siapkan cabai rawit hijau, tomat merah, dan tomat hijau. Memarkan atau iris lengkuas sesuai kebutuhan.
5. Tumis bumbu boom hingga matang dan harum. Masukkan daun jeruk, cabai rawit hijau, lengkuas, tomat merah, dan tomat hijau.
6. Masukkan potongan daging sapi yang sudah empuk, lalu aduk hingga tercampur dengan bumbu.
7. Tambahkan saus tiram, larutan asam jawa, kaldu bubuk, gula, dan micin. Tuangkan 100 ml air rebusan daging.
8. Masak sambil diaduk hingga bumbu meresap ke dalam daging dan kuahnya menyusut sesuai selera.
9. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai, angkat daging oseng mercon dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Daging oseng mercon ini cocok untuk pencinta lauk dengan rasa pedas yang dominan. Perpaduan berbagai jenis cabai dengan daging sapi yang empuk membuat rasanya semakin kuat, sementara saus tiram dan asam jawa memberikan sentuhan gurih serta sedikit rasa asam.
Kalau ingin membuat lauk yang bisa langsung menggugah selera sejak suapan pertama, resep daging oseng mercon ini bisa dicoba di rumah. Jangan lupa siapkan nasi putih yang cukup karena rasa pedas dan gurihnya bisa bikin ingin tambah terus.
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