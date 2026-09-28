Cuma Pakai Daging Ayam, Ini Cara Membuat Sate Ayam Lilit Manis Tanpa Tepung

JawaPos.com -- Sate ayam lilit merupakan salah satu hidangan yang populer dari Bali. Berbeda dengan sate pada umumnya, daging ayam terlebih dahulu dicincang atau digiling, kemudian dicampur dengan bumbu sebelum dibentuk dan dililitkan pada tusukan sate.
Umumnya, tepung digunakan untuk membantu membuat adonan lebih kokoh. Namun, sate ayam lilit juga bisa dibuat tanpa tambahan tepung dan tetap menghasilkan tekstur yang lembut, padat, serta kenyal ketika disantap.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, sate ayam lilit manis dapat dibuat dengan bahan yang cukup sederhana dan proses yang praktis. Hidangan ini bisa disajikan sebagai lauk maupun camilan, terutama jika disantap bersama sambal dan perasan jeruk limau.
350 gram paha ayam giling
1 sendok makan kecap manis
1 sendok makan saus tiram
½ sendok teh kunyit bubuk
1 butir putih telur
1½ sendok makan gula kelapa
½ sendok teh garam
½ sendok teh kaldu ayam bubuk
⅛ sendok teh merica
3 siung bawang putih
4 siung bawang merah
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