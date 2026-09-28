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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 29 September 2026 | 03.30 WIB

Cuma Pakai Daging Ayam, Ini Cara Membuat Sate Ayam Lilit Manis Tanpa Tepung

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com -- Sate ayam lilit merupakan salah satu hidangan yang populer dari Bali. Berbeda dengan sate pada umumnya, daging ayam terlebih dahulu dicincang atau digiling, kemudian dicampur dengan bumbu sebelum dibentuk dan dililitkan pada tusukan sate.

Umumnya, tepung digunakan untuk membantu membuat adonan lebih kokoh. Namun, sate ayam lilit juga bisa dibuat tanpa tambahan tepung dan tetap menghasilkan tekstur yang lembut, padat, serta kenyal ketika disantap.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, sate ayam lilit manis dapat dibuat dengan bahan yang cukup sederhana dan proses yang praktis. Hidangan ini bisa disajikan sebagai lauk maupun camilan, terutama jika disantap bersama sambal dan perasan jeruk limau.

Bahan-bahan Sate Ayam Lilit Manis

  • 350 gram paha ayam giling

  • 1 sendok makan kecap manis

  • 1 sendok makan saus tiram

  • ½ sendok teh kunyit bubuk

  • 1 butir putih telur

  • 1½ sendok makan gula kelapa

  • ½ sendok teh garam

  • ½ sendok teh kaldu ayam bubuk

  • ⅛ sendok teh merica

    • Bumbu Halus

    • 3 siung bawang putih

  • 4 siung bawang merah

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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